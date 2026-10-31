Serie B, Catanzaro-Padova 1-1: Dorval illude i giallorossi, Varas firma il pareggio. La classifica aggiornata

Termina 1-1 la sfida tra Catanzaro e Padova, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Dorval nel primo tempo risponde Varas nella ripresa, regalando un punto alla formazione veneta.

Il Catanzaro parte con maggiore intraprendenza e trova il vantaggio al 27′: dopo un contrasto tra Frosinini e Fusi, il pallone arriva a Dorval, che si coordina in area e batte Sorrentino con un preciso sinistro angolato. I giallorossi continuano a spingere e al 44′ sfiorano il raddoppio con Imperiale. Nella ripresa la squadra calabrese va nuovamente vicina al gol, prima con Iemmello e poi con una doppia occasione per Koffi e lo stesso capitano, fermati da due salvataggi quasi sulla linea.





Al 66′, però, arriva il pareggio del Padova: Capelli mette un pallone dalla destra e Varas insacca da pochi passi per l’1-1. Nel finale il Catanzaro prova a riportarsi avanti, ma all’87’ Sorrentino è decisivo sul tentativo ravvicinato di Mosti, respinto con il piede. Finisce 1-1 al termine di una gara combattuta: il Catanzaro paga le occasioni non concretizzate, mentre il Padova conquista un punto prezioso in trasferta.