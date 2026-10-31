Serie B, Sampdoria avanti 2-0 sull’Entella dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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La Sampdoria chiude sul 2-0 il primo tempo del derby ligure contro la Virtus Entella, valido per la decima giornata del campionato di Serie B. A decidere momentaneamente la sfida di Marassi sono l’autorete di Tiritiello al 22′ e il gol del giovane Mezzotero al 41′.

L’avvio di gara vede gli ospiti particolarmente intraprendenti, tanto da colpire una traversa dopo appena cinque minuti, approfittando di una disattenzione della difesa blucerchiata. La Sampdoria fatica inizialmente a trovare spazi, ma al 22′ sblocca il risultato: sugli sviluppi di una sponda di Gartenmann, Tiritiello interviene maldestramente e spedisce il pallone nella propria porta.


Il vantaggio dà fiducia ai padroni di casa, che tre minuti più tardi sfiorano il raddoppio con Tutino, la cui conclusione incrociata termina di poco a lato.

Al 41′ arriva il 2-0 firmato da Mezzotero, entrato al 16′ al posto dell’infortunato Verschaeren. Il giovane blucerchiato sfrutta alla perfezione un assist di Begić, bravo a saltare l’avversario e servire un pallone invitante in area, trovando la deviazione vincente che fa esplodere Marassi.

Una prima frazione caratterizzata anche dall’infortunio di Alborghetti, sostituito da Marconi al 36′, e da diversi cartellini gialli, tra cui quello rimediato da Cicconi, già diffidato.

Sampdoria dunque avanti 2-0 all’intervallo, grazie a una prova in crescendo e alla rete del giovane Mezzotero, protagonista inatteso di un derby che vede i blucerchiati in pieno controllo del risultato dopo i primi 45 minuti.

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