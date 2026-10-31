Serie B, Südtirol-Cesena 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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Termina 1-1 la sfida tra Südtirol e Cesena, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Un punto a testa per le due formazioni, protagoniste di un confronto deciso dalle reti di F. Rispoli e Cristian Shpendi.

A sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 23′ del primo tempo, grazie alla rete di Rispoli, che permette al Südtirol di andare al riposo in vantaggio.


Nella ripresa arriva però la reazione del Cesena, che al 65′ trova il gol del definitivo 1-1 con Shpendi, riportando la sfida in equilibrio.

Il risultato non cambia più fino al triplice fischio, con le due squadre costrette ad accontentarsi di un pareggio.

Riviviamo le emozioni di Südtirol-Cesena 1-1 attraverso gli highlights della partita, con le reti e le azioni salienti del confronto.
 

 

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