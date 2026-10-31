Serie B, Cremonese-Benevento 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
cremo

La Cremonese supera il Benevento per 2-0 allo stadio Giovanni Zini, grazie alle reti di Berti e Nasti, conquistando una vittoria costruita con un gol per tempo.

A sbloccare il risultato è Berti al 44′, bravo a sfruttare un assist di Bonazzoli dopo un errore della difesa campana in fase di disimpegno. Una rete che permette ai padroni di casa di chiudere la prima frazione in vantaggio.


Nella ripresa il Benevento prova a rimanere in partita, ma all’87’ arriva il colpo del definitivo 2-0. A firmarlo è Nasti, entrato dalla panchina e freddissimo nel battere il portiere avversario con una precisa conclusione di sinistro. Successo per la Cremonese, che sfrutta al meglio le occasioni decisive e lascia il Benevento senza reti.

Di seguito gli highlights di Cremonese-Benevento 2-0, con i gol e le azioni più importanti della sfida.

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