Catanzaro-Padova 1-1, Mignani: «Meritavamo la vittoria, peccato per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
mignani

C’è rammarico nelle parole di Michele Mignani dopo l’1-1 del Catanzaro contro il Padova, nella decima giornata di Serie B. Il tecnico giallorosso si dice soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento dei suoi giocatori, ma non nasconde la delusione per una vittoria sfumata nonostante le numerose occasioni create.

«La squadra ha fatto di tutto per vincerla. Sono contento anche per l’atteggiamento dei ragazzi, che hanno fatto quello che avevo chiesto», ha dichiarato Mignani nel postpartita.


Il Catanzaro, passato in vantaggio con Dorval, ha avuto diverse opportunità per chiudere la gara prima di subire il pareggio di Varas nella ripresa. «Resta il rammarico per la vittoria che non è arrivata, in una gara che meritavamo di vincere. Peccato davvero, ma il calcio lo conosciamo tutti e riserva anche questo».

Interrogato sui cambiamenti mostrati dalla squadra dopo il suo arrivo, l’allenatore preferisce mantenere un profilo basso: «Questo dovete giudicarlo voi. Veniamo da un momento complicato e difficile, ma se voi dite che qualche novità ho portato, mi fido».

Infine, uno sguardo al prosieguo della stagione e alla necessità di recuperare tutti gli elementi della rosa: «Dobbiamo recuperare tutta la rosa, anche chi ha avuto meno spazio in precedenza. È un campionato lungo e impegnativo, c’è bisogno di tutti».

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