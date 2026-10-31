Serie B, Catanzaro-Padova 1-1: gli highlights del match
Termina 1-1 la sfida tra Catanzaro e Padova, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. I giallorossi passano in vantaggio nel primo tempo, ma vengono raggiunti nella ripresa dalla formazione veneta.
A sbloccare il risultato è Mehdi Dorval al 27′, bravo a sfruttare un pallone vagante in area e a battere Sorrentino con un preciso sinistro angolato. Il Catanzaro prova a raddoppiare, creando diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle.
Al 66′ arriva il pareggio del Padova con Kevin Varas, che sfrutta un cross dalla destra di Capelli e insacca da pochi passi. Nel finale i padroni di casa cercano il gol della vittoria, ma Sorrentino si oppone al tentativo di Mosti.
Finisce 1-1 al Ceravolo, con il Catanzaro che recrimina per le occasioni sprecate e il Padova che conquista un punto in rimonta.
Di seguito gli highlights di Catanzaro-Padova, con le reti e le azioni più importanti della partita.