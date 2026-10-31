Serie B, la Sampdoria torna a sorridere: 2-0 all’Entella nel derby ligure. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2026
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La Sampdoria conquista una preziosa vittoria nel derby ligure contro la Virtus Entella, imponendosi per 2-0 allo stadio Luigi Ferraris nella decima giornata del campionato di Serie B. A decidere la sfida sono l’autorete di Tiritiello e il gol del giovane Mezzotero, protagonista della serata blucerchiata.

La gara si apre con un brivido per i padroni di casa: al 5′ l’Entella colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio. La squadra di Luca D’Angelo reagisce e al 22′ sblocca il risultato grazie a una sfortunata autorete di Tiritiello, che devia nella propria porta un pallone dopo una sponda di Gartenmann.


Al 41′ arriva il raddoppio firmato da Mezzotero, entrato al posto dell’infortunato Verschaeren. Il giovane talento della Primavera sfrutta un perfetto assist di Begić e insacca da pochi passi, facendo esplodere Marassi.

Nella ripresa l’Entella prova a reagire, rendendosi pericolosa soprattutto con Cuppone, ma la difesa blucerchiata riesce a mantenere la porta inviolata. La Sampdoria sfiora anche il terzo gol con Begić e Karamoh, senza però riuscire ad arrotondare il risultato.

All’85’ episodio da moviola: Marconi viene inizialmente espulso per un fallo su Mezzotero lanciato verso la porta, ma il VAR richiama l’arbitro Calzavara, che annulla il rosso per un fuorigioco precedente.

Finisce 2-0 per la Sampdoria, che ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico e conquista tre punti importanti. Grande protagonista Mezzotero, capace di trasformare un ingresso forzato dalla panchina in una serata da ricordare.

Pos. Squadra Punti
1 Palermo 23
2 Modena 20
3 Ascoli 18
4 Mantova 18
5 Pisa 15
6 Benevento 15
7 Südtirol 14
8 Padova 14
9 Verona 12
10 Avellino 12
11 Cremonese 12
12 Cesena 12
13 Entella 10
14 Carrarese 10
15 Arezzo 10
16 Vicenza 9
17  Sampdoria 8
18 Juve Stabia (-4) 8
19 Empoli 7
20 Catanzaro 6

 

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