Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Inzaghi torna al 4-2-3-1”

Il Palermo torna in campo questa sera, domenica 1° novembre, per affrontare il Vicenza nella decima giornata del campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle 19.30 allo stadio Renzo Barbera, in una serata speciale per i rosanero, che celebrano il 126° anniversario della fondazione del club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è pronto a riproporre il 4-2-3-1, nonostante le numerose assenze che condizionano le scelte del tecnico. Dall’altra parte, Fabio Gallo deve fare i conti con alcune indisponibilità, soprattutto a centrocampo.





Palermo, Peda favorito su Magnani. Segre torna titolare

Secondo le indicazioni del Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe schierarsi con Perin tra i pali e una linea difensiva composta da Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello.

L’assenza di Mattia Bani obbliga Inzaghi a rivedere il reparto arretrato. Peda appare favorito su Magnani per una maglia da titolare, mentre Federico Barba non ha recuperato e resta indisponibile.

A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Jacopo Segre, affiancato da Filippo Ranocchia. Resta comunque viva la candidatura di Claudio Gomes, pronto a trovare spazio nel corso della gara.

Sulla trequarti spazio a Vavassori, Hernani e Johnsen, chiamati a sostenere Joel Pohjanpalo, riferimento centrale dell’attacco rosanero.

Oltre a Bani e Barba, non saranno disponibili Joronen, Palumbo, Pierozzi e Strefezza.

Vicenza, Pellizzari indisponibile. Carraro possibile sostituto

Anche il Vicenza deve gestire alcune assenze. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Giulio Pellizzari è indisponibile per un problema muscolare e il suo rientro è previsto tra circa un mese.

Nella formazione riportata dal quotidiano compare il nome del centrocampista tra i titolari, ma le indicazioni sulle sue condizioni portano a considerare Carraro come possibile sostituto.

Fabio Gallo dovrebbe affidarsi a Gagno in porta, con Marchizza, Brighenti e Papetti nel reparto difensivo. Sulle corsie spazio a Corazza e Caferri, mentre Bellemo agirà in mezzo al campo.

In avanti, Valoti dovrebbe sostenere la coppia composta da Merkaj e dall’ex rosanero Rauti.

Palermo-Vicenza, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Bani, Barba, Joronen, Palumbo, Pierozzi, Strefezza.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

VICENZA (3-4-1-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Bellemo, Carraro, Corazza; Valoti; Rauti, Merkaj.

Allenatore: Fabio Gallo.

A disposizione: Bagheria, Tantalocchi, Leverbe, Vescovi, Sandon, Costa, Pietrelli, Alessio, Zonta, Rada, Talarico, Morra, Moncini.

Indisponibili: Pellizzari, Cuomo, Tsadjout.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Palermo-Vicenza, dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Palermo e Vicenza sarà trasmessa in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.

L’incontro avrà inizio alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Palermo-Vicenza, arbitro e designazioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, a dirigere la gara sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.

Arbitro: Arena (Torre del Greco).

Assistenti: Politi e Belsanti.

Quarto ufficiale: Allegretta.

VAR: Baroni.

AVAR: Mazzoleni.