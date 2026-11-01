Serie B, prosegue la 10ª giornata: Palermo in vetta, Modena a -3. Oggi i rosanero sfidano il Vicenza. Risultati e classifica

La decima giornata del campionato di Serie B 2026/27 entra nel vivo con le ultime cinque partite in programma oggi, domenica 1° novembre. Riflettori puntati sul Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 23 punti, che alle 19.30 ospiterà il Vicenza allo stadio Renzo Barbera con l’obiettivo di consolidare il primato.

Il turno ha già regalato risultati importanti, a cominciare dal pareggio del Modena contro il Mantova. Gli emiliani non sono andati oltre l’1-1, salendo a quota 20 e portandosi momentaneamente a tre lunghezze dai rosanero. Il Palermo avrà dunque la possibilità di aumentare il vantaggio sulla seconda in classifica.





Serie B, i risultati delle prime cinque partite

La decima giornata si è aperta con il pareggio per 1-1 tra Catanzaro e Padova. Un punto a testa che porta i calabresi a quota 6 e i veneti a 14.

Successo importante per la Cremonese, che allo Zini ha superato il Benevento per 2-0. I grigiorossi salgono così a 12 punti, mentre la formazione campana resta ferma a 15.

Finisce 1-1 anche lo scontro tra Modena e Mantova. I padroni di casa raggiungono quota 20, mentre gli ospiti salgono a 18, agganciando l’Ascoli.

Vittoria per la Sampdoria, che supera 2-0 la Virtus Entella e conquista tre punti preziosi. I blucerchiati salgono a quota 8, mentre i liguri restano a 10.

Pareggio anche tra Südtirol e Cesena, con le due formazioni che chiudono sull’1-1. Gli altoatesini raggiungono quota 14, mentre i romagnoli salgono a 12.

Serie B, le partite di oggi: chiude Palermo-Vicenza

La domenica di Serie B si apre alle ore 15 con tre incontri. L’Ascoli, terzo con 18 punti, sarà impegnato sul campo dell’Arezzo, mentre il Pisa cercherà punti nella trasferta contro l’Avellino. Alla stessa ora si giocherà anche Empoli-Juve Stabia.

Alle 17.15 spazio a Hellas Verona-Carrarese, sfida tra due formazioni che cercano punti per migliorare la propria posizione in graduatoria.

Il programma si concluderà alle 19.30 con Palermo-L.R. Vicenza, incontro particolarmente importante per gli equilibri dell’alta classifica.

La squadra di Inzaghi, ancora imbattuta e reduce dal pareggio esterno contro il Pisa, vuole sfruttare il fattore Barbera per conquistare l’ottava vittoria stagionale e portarsi a sei punti di vantaggio sul Modena.

Serie B, tutti i risultati della 10ª giornata

Partita Risultato / Orario Catanzaro-Padova 1-1 Cremonese-Benevento 2-0 Modena-Mantova 1-1 Sampdoria-Virtus Entella 2-0 Südtirol-Cesena 1-1 Arezzo-Ascoli Oggi ore 15.00 Avellino-Pisa Oggi ore 15.00 Empoli-Juve Stabia Oggi ore 15.00 Hellas Verona-Carrarese Oggi ore 17.15 Palermo-L.R. Vicenza Oggi ore 19.30

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Pt G V N P 1 Palermo 23 9 7 2 0 2 Modena 20 10 6 2 2 3 Ascoli 18 9 5 3 1 4 Mantova 18 10 5 3 2 5 Pisa 15 9 4 3 2 6 Benevento 15 10 4 3 3 7 Südtirol 14 10 3 5 2 8 Padova 14 10 4 2 4 9 Hellas Verona 12 9 3 3 3 10 Avellino 12 9 3 3 3 11 Cremonese 12 10 3 3 4 12 Cesena 12 10 2 6 2 13 Carrarese 10 9 3 1 5 14 Arezzo 10 9 3 1 5 15 Virtus Entella 10 10 2 4 4 16 L.R. Vicenza 9 9 2 3 4 17 Juve Stabia (-4) 8 9 3 3 3 18 Sampdoria 8 10 2 2 6 19 Empoli 7 9 2 1 6 20 Catanzaro 6 10 1 3 6

Classifica aggiornata dopo le cinque gare già disputate della decima giornata. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Palermo, occasione per allungare sulle inseguitrici

Il Palermo si presenta all’appuntamento contro il Vicenza con una situazione di classifica favorevole. Il pareggio del Modena permette ai rosanero di avere nelle proprie mani la possibilità di portare a sei punti il margine sulla seconda posizione.

Attenzione anche all’Ascoli, attualmente terzo con 18 punti e impegnato ad Arezzo. Una vittoria dei marchigiani potrebbe modificare gli equilibri alle spalle della capolista.

Per Inzaghi e i suoi sarà fondamentale confermare il rendimento casalingo, finora caratterizzato da quattro vittorie in altrettante partite. Il Renzo Barbera si prepara così a un’altra serata importante, con il Palermo chiamato a difendere il primato e a proseguire la propria corsa nelle zone altissime della classifica.