Serie B, 10ª giornata: Avellino batte Pisa 2-0, pari per Ascoli e Juve Stabia. Palermo sempre primo, risultati e classifica
Si sono concluse le tre partite delle ore 15 della decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. L’Avellino conquista una vittoria importante battendo 2-0 il Pisa, mentre terminano in parità Arezzo-Ascoli (0-0) ed Empoli-Juve Stabia (2-2).
Risultati che sorridono anche al Palermo di Filippo Inzaghi, sempre capolista con 23 punti. Il Modena resta secondo a quota 20, mentre l’Ascoli, fermato sul pareggio ad Arezzo, sale a 19 punti. I rosanero scenderanno in campo alle 19.30 contro il Vicenza allo stadio Renzo Barbera di Palermo, con la possibilità di consolidare il primato.
Avellino-Pisa 2-0: gli irpini salgono a quota 15
L’Avellino conquista tre punti preziosi superando il Pisa con il risultato di 2-0. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, la formazione irpina trova un’altra rete nella ripresa e mette al sicuro il successo.
Una vittoria che permette all’Avellino di raggiungere quota 15 punti, agganciando proprio il Pisa e il Benevento in classifica.
Per i toscani arriva invece una battuta d’arresto dopo il pareggio conquistato contro il Palermo nel turno precedente. Il Pisa resta fermo a 15 punti e perde l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni.
Arezzo-Ascoli 0-0: i marchigiani salgono a 19 punti
Termina senza reti la sfida tra Arezzo e Ascoli. Le due formazioni si dividono la posta in palio al termine di un incontro che non modifica in maniera sostanziale gli equilibri dell’alta classifica.
L’Ascoli sale a quota 19 punti, portandosi a una lunghezza dal Modena secondo e a quattro dal Palermo capolista.
L’Arezzo raggiunge invece quota 11 punti, conquistando un punto utile per la propria classifica.
Empoli-Juve Stabia 2-2: quattro gol e un punto a testa
Finisce 2-2 la sfida tra Empoli e Juve Stabia. Dopo il 2-1 maturato nel primo tempo, la formazione campana riesce a trovare il pareggio nella ripresa, conquistando un punto in trasferta.
Un risultato che lascia l’Empoli a quota 8 punti, mentre la Juve Stabia sale a 9, considerando la penalizzazione di quattro punti.
Per entrambe le squadre resta aperta la necessità di migliorare la propria posizione nelle zone basse della graduatoria.
Serie B, i risultati finali delle gare delle ore 15
|Partita
|Risultato
|Avellino-Pisa
|2-0
|Arezzo-Ascoli
|0-0
|Empoli-Juve Stabia
|2-2
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|G
|1
|Palermo
|23
|9
|2
|Modena
|20
|10
|3
|Ascoli
|19
|10
|4
|Mantova
|18
|10
|5
|Avellino
|15
|10
|6
|Benevento
|15
|10
|7
|Pisa
|15
|10
|8
|Padova
|14
|10
|9
|Südtirol
|14
|10
|10
|Hellas Verona
|12
|9
|11
|Cremonese
|12
|10
|12
|Cesena
|12
|10
|13
|Arezzo
|11
|10
|14
|Virtus Entella
|10
|10
|15
|Carrarese
|10
|9
|16
|Juve Stabia (-4)
|9
|10
|17
|L.R. Vicenza
|9
|9
|18
|Empoli
|8
|10
|19
|Sampdoria
|8
|10
|20
|Catanzaro
|6
|10
Classifica aggiornata dopo le tre partite delle ore 15. G = partite giocate. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. Restano da disputare Hellas Verona-Carrarese e Palermo-Vicenza.
Palermo, occasione per allungare sulle inseguitrici
Il Palermo conserva il primo posto con 23 punti, tre in più del Modena e quattro di vantaggio sull’Ascoli. Il pareggio dei marchigiani contro l’Arezzo permette ai rosanero di mantenere un margine importante anche sulla terza posizione.
La formazione di Filippo Inzaghi, ancora imbattuta in campionato con sette vittorie e due pareggi, avrà la possibilità di portarsi a quota 26 punti battendo il Vicenza.
Prima del posticipo del Renzo Barbera, alle 17.15, si giocherà Hellas Verona-Carrarese, altra sfida importante per gli equilibri della classifica.
Alle 19.30 toccherà quindi al Palermo chiudere il programma della decima giornata, davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di conquistare l’ottava vittoria stagionale e aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.