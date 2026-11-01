Corriere del Veneto: “Palermo-Vicenza, oltre 600 tifosi biancorossi al Barbera. Gallo: «Il loro amore non svanisce in funzione dei risultati»”

Il Vicenza si prepara alla difficile trasferta sul campo del Palermo, capolista ancora imbattuta del campionato di Serie B. La formazione allenata da Fabio Gallo sarà impegnata questa sera, domenica 1° novembre, alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, in una sfida che arriva dopo la sconfitta contro il Modena e al termine di una settimana particolarmente intensa.

Come racconta Luisa Nicoli sulle pagine del Corriere del Veneto, il tecnico biancorosso ha chiesto alla propria squadra determinazione, spirito di sacrificio e continuità di prestazione, pur riconoscendo il valore della formazione guidata da Filippo Inzaghi.





Gallo: «Conosciamo la forza del Palermo, ma non c’è nulla di scontato»

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore del Vicenza ha spiegato come la squadra abbia preparato la trasferta siciliana, nonostante il poco tempo a disposizione.

«L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile, considerando anche i giorni a disposizione. Dobbiamo affrontarla con la determinazione e con lo spirito con cui abbiamo giocato le ultime due partite e mezza».

Il tecnico ha poi ribadito la necessità di gestire le energie, trattandosi del terzo impegno nell’arco di una settimana.

«Dobbiamo fare i conti con il modo dispendioso con cui stiamo giocando in questo momento, però la squadra ha recuperato. Andiamo a giocare la nostra partita consapevoli della forza del Palermo, il cui valore ci è chiaro. Ma non c’è nulla di scontato».

Secondo quanto riportato da Luisa Nicoli sul Corriere del Veneto, Gallo ritiene che, dopo dieci giornate, siano ormai emerse indicazioni significative sul valore delle squadre del campionato, pur sottolineando la presenza di giocatori importanti in ogni formazione.

Vicenza, dubbi sul modulo: possibile ritorno al 3-5-2

Uno dei principali interrogativi riguarda l’assetto tattico dei biancorossi. Gallo sta valutando se confermare la soluzione con un giocatore più offensivo tra le linee oppure tornare al tradizionale 3-5-2.

«Alla decima giornata di campionato penso che un’idea sul valore di ogni squadra ci sia. Ci sono giocatori forti in tutte le squadre, noi vogliamo e dobbiamo portare avanti questa idea. Qualcosa è cambiato con un giocatore più offensivo tra le linee, vedremo oggi se sarà il caso di confermarlo».

Il tecnico ha spiegato che la squadra ha lavorato su entrambe le possibilità.

«Vedremo, abbiamo lavorato per entrambe le ipotesi. Di certo la squadra ha capito che cosa serve. Poi le gare succede di perderle, come martedì, ma l’hai giocata e sei rimasto in partita fino alla fine. L’obiettivo deve essere questo».

Come evidenzia il Corriere del Veneto nell’articolo firmato da Luisa Nicoli, le scelte saranno condizionate anche dalle assenze. Gallo dovrà infatti rinunciare ancora a Cuomo e soprattutto a Giulio Pellizzari, fermato da una lesione al bicipite femorale destro proprio in un momento positivo della sua stagione.

Gallo torna sugli arbitraggi: «Vorrei far vedere i lividi di Merkaj»

Nel corso delle dichiarazioni riportate dal quotidiano, l’allenatore biancorosso è tornato anche sulla direzione arbitrale della precedente sfida contro il Modena.

«Qualche responsabile dell’AIA analizzerà l’operato degli arbitri. Il metro di misura va bene finché non cambia nel corso della partita, e parlo per entrambe le squadre».

Gallo ha espresso apprezzamento per le modifiche regolamentari che hanno aumentato il tempo effettivo di gioco, ma ha chiesto maggiore attenzione nella valutazione dei contatti.

«Prima si perdeva tempo nel rinvio del portiere, nelle rimesse laterali, nelle sostituzioni e in questo siamo migliorati. Le nuove regole hanno dato più tempo effettivo e sono d’accordissimo. Non fischiare il mezzo fallo poi ci può stare, ma i falli veri… Vorrei far vedere i lividi di Merkaj sulla schiena dopo martedì».

Oltre 600 tifosi del Vicenza attesi al Barbera

Non mancherà il sostegno dei tifosi biancorossi nella trasferta di Palermo. Secondo quanto riferisce Luisa Nicoli sul Corriere del Veneto, saranno oltre 600 i sostenitori del Vicenza presenti nel settore ospiti del Renzo Barbera.

Un dato accolto con soddisfazione da Fabio Gallo, che ha voluto sottolineare l’attaccamento della tifoseria alla squadra.

«Sono sempre tantissimi in tutti gli stadi e hanno sempre fatto sì che noi potessimo giocare in casa praticamente anche in trasferta, a dimostrazione che l’amore per il Vicenza non svanisce in funzione dei risultati. Sono sempre presenti e con un tifo pulito, questo non è da scordare».

Il Vicenza si presenterà dunque al Barbera con l’obiettivo di offrire una prestazione convincente contro la capolista, consapevole delle difficoltà della sfida ma determinato a cercare un risultato positivo.