Giornale di Sicilia: “Che chance al Barbera, col Vicenza per fare il vuoto”

Il Palermo vuole approfittare dei risultati delle dirette concorrenti per consolidare il primato in Serie B. Questa sera, domenica 1° novembre, alle 19.30, i rosanero affronteranno il Vicenza allo stadio Renzo Barbera, in una giornata speciale che coincide con il 126° anniversario della fondazione del club. Una vittoria permetterebbe alla formazione di Filippo Inzaghi di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici, sfruttando anche il pareggio del Modena.

Come sottolinea Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, la sfida contro i biancorossi rappresenta un’occasione importante, ma nasconde diverse insidie. Il Palermo è infatti atteso dal terzo impegno nell’arco di una settimana e dovrà gestire le energie dopo le partite contro Carrarese e Pisa.





Palermo, il Barbera per allungare sulle inseguitrici

Il pareggio per 3-3 conquistato a Pisa ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto per il vantaggio raggiunto nella ripresa e sfumato nei minuti finali. Allo stesso tempo, la rimonta dallo 0-2 ha confermato la capacità della squadra di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà ripartire proprio dall’intensità mostrata nel secondo tempo della Cetilar Arena e nei momenti decisivi della precedente vittoria contro la Carrarese.

I numeri offensivi rappresentano uno dei principali punti di forza dei rosanero: con 21 reti realizzate nelle prime nove giornate, la formazione di Inzaghi vanta il miglior attacco della Serie B.

Dall’altra parte, il Vicenza ha incassato 17 gol, uno dei dati difensivi più elevati del campionato. La squadra allenata da Fabio Gallo, tuttavia, ha già dimostrato di poter essere pericolosa lontano da casa, conquistando un successo sul campo dell’Empoli.

Inzaghi alle prese con gli infortuni: Peda e Ceccaroni favoriti

La gestione dell’organico sarà uno degli aspetti più delicati della partita. Il Palermo è rientrato dalla trasferta di Pisa con due ulteriori problemi fisici, quelli di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, costretti a fermarsi durante l’incontro.

Come ricostruisce il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Alessandro Arena, restano indisponibili anche Joronen, Strefezza, Palumbo e Barba.

Per questi ultimi due si valuterà la possibilità di un recupero in vista della prossima trasferta di Ascoli, senza accelerare i tempi. Per Strefezza, invece, il rientro è previsto tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, mentre le condizioni della spalla di Pierozzi richiedono ulteriori accertamenti.

Nonostante le assenze, Inzaghi dovrebbe tornare alla formazione abituale, evitando particolari esperimenti tattici.

In difesa, davanti a Perin, Cassandro è favorito sulla fascia destra e Augello su quella sinistra. Al centro, Peda e Ceccaroni partono avanti rispetto a Magnani, che potrebbe iniziare dalla panchina.

Segre e Ranocchia in mediana, Vavassori e Hernani sulla trequarti

A centrocampo è previsto il ritorno della coppia composta da Jacopo Segre e Filippo Ranocchia. Il primo è rimasto in panchina per tutta la partita di Pisa, mentre il secondo si prepara a raggiungere un traguardo significativo: le 100 presenze con la maglia del Palermo.

Sulla trequarti dovrebbero ritrovare spazio dal primo minuto Dominic Vavassori ed Hernani, protagonisti della rimonta contro il Pisa. A completare il reparto sarà Dennis Johnsen, mentre il riferimento offensivo resterà Joel Pohjanpalo.

L’attaccante finlandese, autore finora di due reti in campionato, cercherà di ritrovare continuità sotto porta. Quella contro il Vicenza sarà la sua prima sfida in carriera contro la formazione biancorossa.

Bonucci atteso al Barbera dopo il pranzo con Perin

Tra gli spettatori della partita potrebbe esserci anche Leonardo Bonucci. Come riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’ex difensore della Juventus ha pranzato ieri a Palermo con Mattia Perin, suo amico ed ex compagno di squadra.

Bonucci dovrebbe assistere all’incontro dagli spalti del Renzo Barbera, dopo aver già seguito i rosanero in occasione della trasferta di Mantova.

La sua possibile presenza alimenta la curiosità sull’interesse nei confronti dei giocatori del Palermo, in particolare dei giovani protagonisti di questo avvio di stagione. Non ci sono, tuttavia, conferme ufficiali su eventuali osservazioni finalizzate a convocazioni in Nazionale.

Palermo-Vicenza, una serata speciale per i 126 anni rosanero

La partita si disputerà in un’atmosfera di festa, con il Barbera che si prepara ad accogliere ancora una volta un pubblico numeroso.

Un anno fa, in occasione del 125° anniversario, il Palermo aveva celebrato la ricorrenza con un netto 5-0 contro il Pescara. Questa volta l’obiettivo è conquistare altri tre punti per rafforzare la leadership in campionato.

Il Vicenza, però, non va sottovalutato. Inzaghi chiede alla sua squadra una prestazione di maturità per trasformare una giornata simbolica in un’altra tappa importante della corsa rosanero.