Repubblica Palermo: “Inzaghi carica i rosanero verso il Vicenza: «Il pareggio di Pisa ci ha dimostrato che siamo forti»”

Il Palermo vuole tornare subito alla vittoria. Dopo il rocambolesco 3-3 conquistato sul campo del Pisa, la formazione di Filippo Inzaghi si prepara ad affrontare il Vicenza nella decima giornata di Serie B, in programma oggi, domenica 1° novembre, alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera.

Come racconta Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, il tecnico rosanero riparte dalla reazione mostrata in Toscana, dove la sua squadra è riuscita a ribaltare un doppio svantaggio prima di subire il definitivo pareggio. Una prestazione che, nonostante i due punti sfumati nel finale, ha rafforzato le convinzioni dell’allenatore.





Inzaghi: «Ribaltare la partita a Pisa è stato da grande squadra»

Il tecnico rosanero ha sottolineato l’importanza della rimonta contro il Pisa, considerandola un’ulteriore dimostrazione della forza del gruppo.

«Siamo contenti di tornare in campo davanti alla nostra gente. Speriamo di fare una grande partita, veniamo da una grande gara e speriamo di ripeterci in casa. Il pareggio di Pisa ci deve dare grande consapevolezza della nostra forza. Riuscire a ribaltare la partita è da grande squadra. Ci deve convincere ulteriormente che siamo forti. Chiaramente in B ogni partita nasconde delle insidie, ma ci teniamo a ritornare subito a vincere».

Secondo quanto evidenziato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi ha gestito con attenzione le energie della squadra nella trasferta toscana, scegliendo di utilizzare Hernani e Vavassori soltanto a gara in corso.

Entrambi non avevano ancora recuperato completamente dalle fatiche della precedente partita contro la Carrarese. Il loro ingresso nella ripresa si è poi rivelato determinante per la rimonta rosanero.

Palermo, Inzaghi punta sulle rotazioni: «Avremo gente fresca in campo»

Il terzo impegno nell’arco di una settimana impone particolare attenzione alla condizione fisica dei giocatori. Inzaghi, tuttavia, si è detto soddisfatto delle risposte ricevute dal gruppo.

«La squadra sta abbastanza bene, fortunatamente anche grazie ai cambi che ci sono stati. Con il Vicenza avremo gente fresca in campo e questo è fondamentale, vista l’ampiezza e la profondità della rosa che ho a disposizione. A scendere in campo sarà una formazione che dovrà avere voglia di vincere e grande rispetto per il Vicenza».

La gestione delle energie rappresenta dunque un aspetto centrale nell’avvicinamento alla sfida del Barbera, con il tecnico intenzionato a riproporre diversi giocatori rimasti inizialmente fuori a Pisa.

Inzaghi avverte: «Il Vicenza può crearci grandi difficoltà»

Nell’approfondimento firmato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo trova spazio anche l’analisi dell’avversario. Inzaghi conosce bene Fabio Gallo, suo ex compagno di squadra, e invita a non sottovalutare la formazione biancorossa.

«Fabio Gallo è un mio caro amico, abbiamo giocato insieme ed è un tecnico molto preparato. Se la partita non viene affrontata nel modo giusto, il Vicenza è un avversario che può crearci grandi difficoltà. È in un buon momento, col Modena ha disputato un’ottima partita e probabilmente non meritava di perdere. Ha vinto a Empoli ed è una squadra in fiducia».

Il tecnico rosanero ha poi ribadito la fiducia nei confronti dei suoi giocatori e l’importanza del sostegno del pubblico.

«Mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faranno una grande partita. Giochiamo davanti alla nostra gente, mi auguro che ci sia il solito calore fin dal riscaldamento. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi come sempre».

Palermo, 126 anni di storia: Inzaghi vuole regalare una vittoria ai tifosi

La partita contro il Vicenza coinciderà con una ricorrenza speciale: il 126° anniversario della fondazione del Palermo.

Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, anche lo scorso anno i rosanero avevano celebrato il compleanno del club con una partita davanti ai propri sostenitori.

Inzaghi spera di rendere memorabile anche questa giornata.

«Per i 126 anni spero di regalare ai tifosi una grande partita e un’altra vittoria».

Palermo-Vicenza, le probabili scelte di Inzaghi

Sul piano tattico, il Palermo dovrebbe tornare al 4-2-3-1. A centrocampo è previsto il rientro dal primo minuto della coppia formata da Jacopo Segre e Filippo Ranocchia.

Sulla trequarti Hernani agirà centralmente, con Dominic Vavassori a destra e Dennis Johnsen a sinistra. Il riferimento offensivo sarà Joel Pohjanpalo.

In difesa, davanti a Perin, Cassandro dovrebbe occupare la corsia destra e Augello quella sinistra, mentre Ceccaroni sarà uno dei due centrali.

Resta aperto il ballottaggio tra Peda e Magnani per sostituire l’infortunato Mattia Bani.

Probabile formazione Palermo (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Una formazione con cui Inzaghi proverà a conquistare altri tre punti, consolidare il primato in classifica e festeggiare nel migliore dei modi il compleanno del club rosanero.