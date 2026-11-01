Giornale di Sicilia: “Palermo-Vicenza, le probabili formazioni: Inzaghi col 4-2-3-1, Gallo risponde con il 3-4-1-2”
Il Palermo si prepara ad affrontare il Vicenza nella decima giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma oggi, domenica 1° novembre, alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, in occasione del 126° anniversario della fondazione del club rosanero.
Il Giornale di Sicilia presenta le probabili formazioni delle due squadre, con Filippo Inzaghi orientato a confermare il 4-2-3-1 e Fabio Gallo pronto a rispondere con il 3-4-1-2.
Palermo, Peda e Ceccaroni al centro della difesa
Secondo le indicazioni del Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Perin tra i pali, con Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello a comporre la linea difensiva.
In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Vavassori, Hernani e Johnsen. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.
Il tecnico rosanero dovrà gestire diverse assenze, soprattutto nel reparto arretrato, ma potrà contare su alternative come Magnani, Gomes e Mazzitelli.
Vicenza, Valoti alle spalle di Moncini e Merkaj
Per quanto riguarda il Vicenza, il Giornale di Sicilia indica un assetto con tre difensori davanti al portiere Gagno: Papetti, Brighenti e Marchizza.
A centrocampo dovrebbero trovare spazio Caferri, Zonta, Bellemo e Corazza, mentre Valoti agirà alle spalle della coppia offensiva composta da Merkaj e Moncini.
Tra le alternative a disposizione di Fabio Gallo figura anche l’ex rosanero Rauti.
Palermo-Vicenza, le probabili formazioni del Giornale di Sicilia
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Estevez, Mazzitelli, Gomes, Gyasi, Gabrielloni.
Squalificati: nessuno.
VICENZA (3-4-1-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Zonta, Bellemo, Corazza; Valoti; Merkaj, Moncini.
Allenatore: Fabio Gallo.
A disposizione: Bagheria, Tantalocchi, Costa, Leverbe, Vescovi, Sandon, Carraro, Talarico, Pietrelli, Alessio, Rauti, Morra.
Squalificati: nessuno.
Palermo-Vicenza, dove vederla in tv e streaming
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Prime Video, come indicato dal Giornale di Sicilia.
Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro: Arena di Torre del Greco.