Giornale di Sicilia: “Palermo-Vicenza, le probabili formazioni: Inzaghi col 4-2-3-1, Gallo risponde con il 3-4-1-2”

Il Palermo si prepara ad affrontare il Vicenza nella decima giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma oggi, domenica 1° novembre, alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera, in occasione del 126° anniversario della fondazione del club rosanero.

Il Giornale di Sicilia presenta le probabili formazioni delle due squadre, con Filippo Inzaghi orientato a confermare il 4-2-3-1 e Fabio Gallo pronto a rispondere con il 3-4-1-2.





Palermo, Peda e Ceccaroni al centro della difesa

Secondo le indicazioni del Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Perin tra i pali, con Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello a comporre la linea difensiva.

In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Vavassori, Hernani e Johnsen. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.

Il tecnico rosanero dovrà gestire diverse assenze, soprattutto nel reparto arretrato, ma potrà contare su alternative come Magnani, Gomes e Mazzitelli.

Vicenza, Valoti alle spalle di Moncini e Merkaj

Per quanto riguarda il Vicenza, il Giornale di Sicilia indica un assetto con tre difensori davanti al portiere Gagno: Papetti, Brighenti e Marchizza.

A centrocampo dovrebbero trovare spazio Caferri, Zonta, Bellemo e Corazza, mentre Valoti agirà alle spalle della coppia offensiva composta da Merkaj e Moncini.

Tra le alternative a disposizione di Fabio Gallo figura anche l’ex rosanero Rauti.

Palermo-Vicenza, le probabili formazioni del Giornale di Sicilia

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bozzolan, Estevez, Mazzitelli, Gomes, Gyasi, Gabrielloni.

Squalificati: nessuno.

VICENZA (3-4-1-2): Gagno; Papetti, Brighenti, Marchizza; Caferri, Zonta, Bellemo, Corazza; Valoti; Merkaj, Moncini.

Allenatore: Fabio Gallo.

A disposizione: Bagheria, Tantalocchi, Costa, Leverbe, Vescovi, Sandon, Carraro, Talarico, Pietrelli, Alessio, Rauti, Morra.

Squalificati: nessuno.

Palermo-Vicenza, dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Prime Video, come indicato dal Giornale di Sicilia.

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.