Serie B, 10ª giornata: Avellino avanti sul Pisa, Empoli-Juve Stabia 2-1. Risultati dei primi tempi e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Si chiudono i primi tempi delle tre gare delle ore 15 della decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. L’Avellino è avanti 1-0 contro il Pisa, mentre l’Empoli conduce 2-1 sulla Juve Stabia. Reti inviolate, invece, tra Arezzo e Ascoli.

Risultati che modificano provvisoriamente la classifica, con il Palermo di Filippo Inzaghi sempre al comando a quota 23 punti. Il Modena resta secondo con 20, mentre l’Ascoli sale momentaneamente a 19. L’Avellino, grazie al vantaggio sul Pisa, raggiunge quota 15.


Avellino-Pisa 1-0: irpini avanti all’intervallo

L’Avellino chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Pisa. Il risultato di 1-0 permette momentaneamente alla formazione irpina di salire a 15 punti, agganciando proprio i toscani e il Benevento.

Per il Pisa, reduce dal pareggio contro il Palermo, una ripresa tutta da giocare per provare a recuperare lo svantaggio.

Arezzo-Ascoli 0-0: marchigiani momentaneamente a quota 19

Non si sblocca nei primi 45 minuti la sfida tra Arezzo e Ascoli. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Un pareggio che, se confermato, consentirebbe all’Ascoli di salire a quota 19 punti, portandosi a una lunghezza dal Modena e a quattro dal Palermo capolista.

L’Arezzo, invece, raggiunge provvisoriamente quota 11 punti.

Empoli-Juve Stabia 2-1: toscani avanti all’intervallo

L’Empoli chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1 contro la Juve Stabia. Un risultato importante per la formazione toscana, impegnata nella ricerca di punti preziosi per risalire la classifica.

Con questo punteggio, l’Empoli sale provvisoriamente a 10 punti, mentre la Juve Stabia resta ferma a quota 8, considerando la penalizzazione di quattro punti.

La ripresa sarà decisiva per stabilire se i padroni di casa riusciranno a conquistare l’intera posta in palio.

Serie B, risultati dei primi tempi delle ore 15

Partita Risultato all’intervallo
Arezzo-Ascoli 0-0
Pisa-Avellino 0-1
Empoli-Juve Stabia 2-1

Serie B, la classifica LIVE aggiornata

Pos. Squadra Punti G
1 Palermo 23 9
2 Modena 20 10
3 Ascoli 19 10
4 Mantova 18 10
5 Avellino 15 10
6 Benevento 15 10
7 Pisa 15 10
8 Padova 14 10
9 Südtirol 14 10
10 Hellas Verona 12 9
11 Cremonese 12 10
12 Cesena 12 10
13 Arezzo 11 10
14 Virtus Entella 10 10
15 Carrarese 10 9
16 Empoli 10 10
17 L.R. Vicenza 9 9
18 Juve Stabia (-4) 8 10
19 Sampdoria 8 10
20 Catanzaro 6 10

Classifica provvisoria aggiornata ai risultati dei primi tempi delle gare delle ore 15. G = partite giocate, comprese quelle attualmente in corso. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Palermo sempre primo: alle 19.30 la sfida contro il Vicenza

Il Palermo osserva con attenzione i risultati delle dirette concorrenti. L’Ascoli, fermo sullo 0-0 ad Arezzo, si porta momentaneamente a quattro punti dalla capolista, mentre il Modena resta secondo a quota 20 dopo il pareggio contro il Mantova.

La formazione di Filippo Inzaghi scenderà in campo alle 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo contro il Vicenza, con l’obiettivo di conquistare l’ottava vittoria stagionale e consolidare il primo posto.

Prima della sfida dei rosanero, alle 17.15, è in programma anche Hellas Verona-Carrarese.

La decima giornata resta dunque aperta, con diversi equilibri di classifica ancora destinati a cambiare nei secondi tempi e negli ultimi due incontri del programma domenicale.

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