Udinese, Runjaic a rischio esonero: tra i possibili sostituti anche l’ex Palermo Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Il futuro di Kosta Runjaic sulla panchina dell’Udinese è sempre più in bilico. La pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma ha alimentato i dubbi della società friulana, che sta valutando il futuro della guida tecnica dopo un avvio di stagione complicato. I bianconeri occupano attualmente la penultima posizione in classifica con appena cinque punti raccolti in dieci giornate.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, in casa Udinese sono diverse le ipotesi al vaglio per un’eventuale successione del tecnico tedesco. Tra i nomi valutati figurano Paolo Zanetti e Vladimir Petkovic, mentre tra le alternative sarebbe stato proposto anche Davide Ballardini, ex allenatore del Palermo.


Sembrano invece in calo le quotazioni di Roberto D’Aversa. La situazione resta in evoluzione e le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della panchina friulana, anche in vista della sfida contro il Venezia, in programma venerdì 6 novembre.

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