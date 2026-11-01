Palermo-Vicenza, i convocati di Inzaghi: assenti Bani e Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo carrarese 2-1 (92) inzaghi d'angelo

In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” contro il Vicenza, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 20 convocati per l’incontro. Non disponibili Bani e Pierozzi a seguito dei problemi fisici accusati nella gara del turno infrasettimanale contro il Pisa.

Questi i convocati rosanero:


1 Perin

3 Augello

6 Gomes

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

24 Estevez

29 Peda

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni

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