Palermo-Vicenza, i convocati di Inzaghi: assenti Bani e Pierozzi
In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” contro il Vicenza, l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 20 convocati per l’incontro. Non disponibili Bani e Pierozzi a seguito dei problemi fisici accusati nella gara del turno infrasettimanale contro il Pisa.
Questi i convocati rosanero:
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
24 Estevez
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni