Palermo, il punto dall’infermeria: le condizioni di Bani e Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
palermo carrarese 2-1 (3) bani

Doppia assenza in casa Palermo in vista della partita contro il Vicenza, in programma oggi, 1° novembre. Non saranno infatti a disposizione di mister Inzaghi Mattia Bani e Niccolò Pierozzi, entrambi costretti a dare forfait per problemi fisici.

A comunicarlo è stato il club rosanero attraverso l’aggiornamento sulle condizioni dei due calciatori. Per Bani si tratta di un risentimento muscolare, attualmente in fase di valutazione da parte dello staff medico. Pierozzi, invece, è fermato da una lussazione alla spalla.


Due assenze che riducono le alternative a disposizione dell’allenatore rosanero, soprattutto nel reparto arretrato, in vista di una gara importante per il cammino del Palermo. Lo staff tecnico sarà dunque chiamato a individuare le soluzioni più adatte per sopperire alle defezioni e affrontare il Vicenza senza due pedine della rosa

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