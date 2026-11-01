Udinese, apprensione per il presidente Pozzo: ricoverato per polmonite

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
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Preoccupazione in casa Udinese per le condizioni di salute del presidente Gianpaolo Pozzo, attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a causa di una polmonite. A comunicarlo è stata la stessa società friulana attraverso una nota ufficiale, nella quale ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del proprio presidente. Il club ha precisato che il quadro clinico è stabile e che Pozzo è seguito con la massima attenzione dal personale medico.

La famiglia ha inoltre voluto ringraziare tutte le persone che in queste ore stanno manifestando vicinanza e affetto. La notizia ha suscitato attenzione nell’ambiente bianconero, con l’auspicio di una pronta ripresa per il presidente dell’Udinese.


Questo il comunicato del club:

“Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.
Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.

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