Avellino-Pisa 2-0, Bianco: «Palermo? È l’unica squadra che fa un campionato a parte»

Il Pisa cade sul campo dell’Avellino, sconfitto 2-0 allo stadio Partenio-Lombardi nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Al termine dell’incontro, il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha analizzato la prestazione della propria squadra, riconoscendo i meriti degli irpini e soffermandosi anche sugli equilibri del campionato. Nel corso della conferenza stampa è arrivato un riferimento significativo al Palermo di Filippo Inzaghi, indicato dall’allenatore come la formazione che sta facendo un percorso diverso rispetto alle altre concorrenti.

Bianco: «Forse solo il Palermo fa un campionato a parte»





Nonostante la sconfitta, Bianco ha invitato a non sottovalutare il valore dell’Avellino, sottolineando quanto sia equilibrato il campionato cadetto.

«Ha i nostri punti, ha le nostre stesse ambizioni, ha investito molto. Perdere ad Avellino ci sta, non è che dobbiamo far passare solo il Pisa come squadrone e le altre no».

L’allenatore ha quindi evidenziato le difficoltà che tutte le squadre incontrano sul campo degli irpini, prima di soffermarsi sulla corsa alle prime posizioni.

«Sono campi difficili e vincere al Partenio è difficile per tutte. Il campionato è molto equilibrato, forse solo il Palermo è l’unica squadra che fa il campionato a parte».

Parole che mettono in risalto il percorso dei rosanero, attualmente primi in classifica con 23 punti e ancora imbattuti dopo nove giornate.

«La partita l’avevamo in mano, ma loro hanno avuto più fame»

Tornando alla sconfitta contro l’Avellino, Bianco ha spiegato di non condividere l’idea di un Pisa completamente assente dal campo, pur riconoscendo la maggiore concretezza degli avversari.

«Non credo che il Pisa non sia sceso in campo, ma l’Avellino ha fatto bene. L’Avellino ha sfruttato benissimo quelle situazioni che gli abbiamo concesso, ma la partita la avevamo in mano noi».

A fare la differenza sono state soprattutto le ripartenze della formazione irpina, capace di sfruttare gli spazi lasciati dai nerazzurri.

«Con due ripartenze ci hanno fatto male. Non abbiamo avuto una cattiveria giusta per venire qui a fare una gara con cattiveria e determinazione giusta per vincere qui. Loro sono stati bravi, su due tiri in porta ci hanno fatto due gol. Non siamo stati schiacciati».

Bianco ha quindi individuato nelle caratteristiche degli attaccanti avversari uno degli elementi decisivi della sfida.

«Purtroppo abbiamo concesso campo a gente veloce come Russo e Cheddira. Ci siamo presi dei rischi, li abbiamo pagati».

Le difficoltà offensive: «Ci è mancato l’ultimo passaggio»

Il tecnico del Pisa ha poi analizzato i problemi incontrati nella costruzione offensiva, con la squadra incapace di trovare la necessaria precisione negli ultimi metri.

«Non siamo stati bravi a trovare l’ultimo passaggio, la velocità giusta, magari il sintetico non ha aiutato, ma non è colpa del campo se oggi abbiamo perso».

Bianco ha riconosciuto soprattutto la capacità dell’Avellino di difendersi con ordine e colpire negli spazi.

«Loro sono stati bravissimi a non darci spazio, a difendere e ripartire, hanno avuto più fame».

Bianco difende Leone: «A inizio stagione era il migliore»

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore si è soffermato anche sulla prestazione di Leone, spiegando le ragioni della scelta di schierarlo.

«Non sta rendendo magari al massimo in questo momento, ma a inizio stagione è stato il giocatore migliore della squadra, ricordiamo il gol al Catanzaro».

La decisione era stata influenzata anche dalla familiarità del calciatore con il terreno sintetico.

«L’ho rimesso, visto che veniva da tre anni su un sintetico a Castellammare e oggi credevo che potesse fare bene».

L’abbraccio con Izzo e la classifica

Tra i temi affrontati da Bianco anche l’incontro con Izzo, ex giocatore del Pisa.

«È andato via in malo modo l’anno scorso, a gennaio. Ma per noi è stato un giocatore importante. È stato bello riabbracciarlo».

Con la sconfitta di Avellino, il Pisa resta fermo a 15 punti, raggiunto proprio dagli irpini. Un risultato che rallenta la corsa dei nerazzurri dopo il pareggio ottenuto contro il Palermo nel turno precedente.

Le dichiarazioni di Bianco confermano la difficoltà di un campionato caratterizzato da grande equilibrio, nel quale il Palermo rappresenta, secondo il tecnico del Pisa, l’eccezione per continuità di risultati.

La formazione di Filippo Inzaghi, impegnata alle 19.30 contro il Vicenza allo stadio Renzo Barbera, avrà l’opportunità di consolidare ulteriormente il primato