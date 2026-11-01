Palermo-Vicenza, Osti a DAZN: «Regaliamo una grande partita ai tifosi, senza fare la figura del baccalà». Gallo: «Sono i più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (9) osti

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Palermo-Vicenza, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti e il tecnico biancorosso Fabio Gallo hanno parlato ai microfoni di DAZN, presentando la sfida dello stadio Renzo Barbera.

Nel giorno del 126° anniversario della fondazione del Palermo, Osti ha espresso un desiderio preciso: festeggiare la ricorrenza regalando una grande prestazione ai tifosi rosanero.


«Il Palermo oggi, nel giorno del 126° compleanno, sappia regalare una grande partita ai suoi tifosi e non faccia la figura del baccalà».

Un messaggio diretto da parte del dirigente rosanero, che sottolinea l’importanza di affrontare la partita con la giusta determinazione, davanti a un pubblico pronto a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi.

Dall’altra parte, Fabio Gallo ha riconosciuto apertamente la forza della capolista, ribadendo però la volontà del Vicenza di giocarsi tutte le proprie possibilità.

«La partita è chiaramente difficile perché affrontiamo la squadra che in questo momento ha dimostrato di essere la più forte. Noi cercheremo di giocarci le nostre chance nel migliore modo possibile, con l’atteggiamento giusto, in modo tale che a fine partita non ci sia nessun rimpianto».

Parole di rispetto nei confronti del Palermo, ma anche di fiducia nelle possibilità della formazione biancorossa. Al Renzo Barbera si affrontano dunque due squadre con obiettivi differenti: i rosanero vogliono consolidare il primato in classifica e celebrare nel migliore dei modi il proprio anniversario, mentre il Vicenza proverà a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi.

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