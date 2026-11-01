Palermo-Vicenza LIVE, cronaca in diretta: risultato, gol e aggiornamenti in tempo reale

Archiviato il rocambolesco pari in trasferta contro il Pisa il Palermo torna al Barbera per affrontare il Vicenza. I risultati del weekend hanno visto il Modena arrivare a -3 dai rosanero. La squadra di Inzaghi è dunque chiamata a battere i biancorossi per continuare a mantenere un certo distacco dalle altre.

Filippo Inzaghi si affida a Perin tra i pali, con Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello in difesa. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia, mentre Vavassori, Hernani e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo.





Sul fronte opposto, Fabio Gallo schiera Gagno in porta e punta su Morra e Pietrelli nel reparto offensivo.

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Gyasi, Estevez, Bozzolan, Mazzitelli, Magnani, Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.

VICENZA: Gagno; Carraro, Marchizza, Bellemo, Morra, Valoti, Brighenti, Costa, Merkaj, Papetti, Pietrelli. A disposizione: Tantalocchi, Leverbe, Rauti, Moncini, Corazza, Alessio, Sandon, Caferri, Zonta, Vescovi, Talarico, Rada. Allenatore: Fabio Gallo

ARBITRO:Arena (Torre del Greco). Primo assistente: Politi (Lecce). Secondo assistente: Belsanti (Bari). Quarto ufficiale: Allegretta (Molfetta). VAR: Baroni (Firenze). AVAR: Mazzoleni (Bergamo).

MARCATORI:

NOTE: