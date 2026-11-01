Palermo-Vicenza, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Gallo

Tutto pronto allo stadio Renzo Barbera di Palermo per la sfida tra Palermo e Vicenza, valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Calcio d’inizio alle ore 19.30, in una serata speciale per i rosanero, che festeggiano il 126° anniversario della fondazione del club.

Filippo Inzaghi si affida a Perin tra i pali, con Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello in difesa. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia, mentre Vavassori, Hernani e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo.





Sul fronte opposto, Fabio Gallo schiera Gagno in porta e punta su Morra e Pietrelli nel reparto offensivo.

Le formazioni ufficiali

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Gyasi, Estevez, Bozzolan, Mazzitelli, Magnani, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

VICENZA: Gagno; Carraro, Marchizza, Bellemo, Morra, Valoti, Brighenti, Costa, Merkaj, Papetti, Pietrelli.

A disposizione: Tantalocchi, Leverbe, Rauti, Moncini, Corazza, Alessio, Sandon, Caferri, Zonta, Vescovi, Talarico, Rada.

Allenatore: Fabio Gallo.

Il Palermo cerca un’altra vittoria davanti al proprio pubblico per consolidare il primato in classifica. Il Vicenza, invece, proverà a conquistare punti preziosi in una trasferta particolarmente impegnativa.