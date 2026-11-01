Serie B, Verona-Carrarese 3-0: tris gialloblù, Palermo sempre primo. La classifica aggiornata
Il Verona conquista tre punti importanti nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27, superando la Carrarese con un netto 3-0. La formazione gialloblù indirizza la partita già nel primo tempo, grazie alle reti di Abdou Harroui, Daniel Mosquera e Amin Sarr.
Un successo che permette al Verona di salire a quota 15 punti in classifica, agganciando Avellino, Benevento e Pisa. Resta invece ferma a 10 punti la Carrarese, che incassa una sconfitta pesante.
Il Palermo di Filippo Inzaghi conserva il primo posto con 23 punti, in attesa della sfida contro il Vicenza, in programma alle 19.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Verona-Carrarese 3-0: tre gol nel primo tempo
Il Verona parte forte e trova il vantaggio già al 10′ con Abdou Harroui, che sblocca il risultato e porta avanti i padroni di casa.
La formazione gialloblù continua a spingere e al 22′ arriva il raddoppio firmato da Daniel Mosquera. La Carrarese fatica a contenere gli avversari e al 38′ subisce anche la terza rete, realizzata da Amin Sarr.
Tre gol nei primi 38 minuti che indirizzano definitivamente l’incontro. Nella ripresa il risultato non cambia e il Verona porta a casa una vittoria importante per rilanciare le proprie ambizioni.
Verona a quota 15, Carrarese ferma a 10
Grazie al successo, il Verona raggiunge quota 15 punti dopo dieci partite disputate, portandosi nel gruppo di squadre che occupano le posizioni immediatamente successive alle prime quattro.
La Carrarese resta invece a quota 10 punti, con tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte nelle prime dieci giornate.
Il risultato conferma l’equilibrio della zona centrale della classifica, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.
Serie B, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|G
|1
|Palermo
|23
|9
|2
|Modena
|20
|10
|3
|Ascoli
|19
|10
|4
|Mantova
|18
|10
|5
|Avellino
|15
|10
|6
|Benevento
|15
|10
|7
|Hellas Verona
|15
|10
|8
|Pisa
|15
|10
|9
|Padova
|14
|10
|10
|Südtirol
|14
|10
|11
|Cremonese
|12
|10
|12
|Cesena
|12
|10
|13
|Arezzo
|11
|10
|14
|Virtus Entella
|10
|10
|15
|Carrarese
|10
|10
|16
|Juve Stabia (-4)
|9
|10
|17
|L.R. Vicenza
|9
|9
|18
|Empoli
|8
|10
|19
|Sampdoria
|8
|10
|20
|Catanzaro
|6
|10
Classifica aggiornata dopo Verona-Carrarese 3-0. G = partite giocate. Juve Stabia penalizzata di quattro punti. Resta da disputare Palermo-Vicenza.
Palermo-Vicenza chiude la decima giornata
Con la conclusione di Verona-Carrarese, resta soltanto una partita per completare il programma della decima giornata: Palermo-Vicenza, in programma alle 19.30 allo stadio Renzo Barbera.
I rosanero di Filippo Inzaghi guidano la classifica con 23 punti, tre in più del Modena e quattro di vantaggio sull’Ascoli.
Una vittoria contro il Vicenza permetterebbe al Palermo di raggiungere quota 26 punti, aumentando a sei lunghezze il margine sulla seconda posizione e a sette quello sulla terza.
Il Palermo avrà dunque l’opportunità di chiudere la giornata consolidando il proprio primato e confermando l’ottimo avvio di stagione.