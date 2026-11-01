Serie B, classifica aggiornata: il Palermo vola a 26 punti e scappa a +6 sul Modena. Venerdì lo scontro diretto con l’Ascoli
Il Palermo prende il largo in classifica. Grazie alla vittoria per 3-1 contro il Vicenza allo stadio Renzo Barbera, la formazione di Filippo Inzaghi sale a 26 punti dopo dieci giornate, consolidando il primo posto nel campionato di Serie B 2026/27.
Un successo in rimonta, arrivato nel giorno del 126° anniversario della fondazione del club rosanero. Dopo il vantaggio iniziale dei biancorossi firmato da Brighenti, il Palermo ha ribaltato la partita grazie al gol di Dennis Johnsen e alla doppietta di Dominic Vavassori.
La vittoria assume un peso ancora maggiore alla luce dei risultati delle dirette concorrenti. Il Modena, fermato sull’1-1 dal Südtirol, resta a quota 20 punti, scivolando a sei lunghezze dalla capolista. Terzo l’Ascoli con 19 punti, a sette lunghezze dai rosanero.
Proprio la formazione marchigiana sarà la prossima avversaria del Palermo: venerdì sera è in programma Ascoli-Palermo, una sfida d’alta classifica che potrebbe consentire agli uomini di Inzaghi di rafforzare ulteriormente il proprio primato.
Alle spalle delle prime tre, il Mantova occupa la quarta posizione con 18 punti, mentre Avellino, Benevento, Verona e Pisa sono appaiate a quota 15.
Serie B 2026/27, la classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|PG
|Punti
|1
|Palermo
|10
|26
|2
|Modena
|10
|20
|3
|Ascoli
|10
|19
|4
|Mantova
|10
|18
|5
|Avellino
|10
|15
|6
|Benevento
|10
|15
|7
|Verona
|10
|15
|8
|Pisa
|10
|15
|9
|Padova
|10
|14
|10
|Südtirol
|10
|14
|11
|Cremonese
|10
|12
|12
|Cesena
|10
|12
|13
|Arezzo
|10
|11
|14
|Entella
|10
|10
|15
|Carrarese
|10
|10
|16
|Juve Stabia
|10
|9
|17
|LR Vicenza
|10
|9
|18
|Empoli
|10
|8
|19
|Sampdoria
|10
|8
|20
|Catanzaro
|10
|6
Classifica aggiornata al termine di Palermo-Vicenza 3-1, sulla base dei risultati della decima giornata.
Il Palermo resta dunque imbattuto dopo dieci partite, con otto vittorie e due pareggi. Un rendimento che permette ai rosanero di presentarsi alla trasferta di Ascoli con sette punti di vantaggio sui marchigiani.
La sfida di venerdì rappresenterà un appuntamento importante per misurare le ambizioni della squadra di Inzaghi, sempre più saldamente al comando della Serie B.