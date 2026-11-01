Palermo-Vicenza, tensione al Barbera: fumogeni in campo dal settore ospiti, scintille con i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
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Momenti di tensione allo stadio Renzo Barbera durante Palermo-Vicenza, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Protagonista il settore riservato ai sostenitori biancorossi, dal quale sono stati lanciati alcuni fumogeni verso il terreno di gioco.

Come mostrano le immagini, uno dei fumogeni è finito nei pressi del calcio d’angolo, mentre una colonna di fumo si è alzata dal settore occupato dai tifosi veneti.


La situazione ha provocato momenti di tensione tra i sostenitori del Vicenza e quelli del Palermo presenti in gradinata e in Curva Sud, con il clima sugli spalti che si è fatto particolarmente acceso.

Sono 643 i tifosi biancorossi presenti nel settore ospiti del Renzo Barbera per assistere alla sfida contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

L’episodio arriva dopo le tensioni segnalate prima della partita in piazza Crispi, dove un gruppo di circa 200 sostenitori vicentini avrebbe subito un’aggressione mentre attendeva i pullman diretti allo stadio.

Una serata caratterizzata, dunque, non soltanto dalla sfida sul terreno di gioco, ma anche da episodi di tensione sugli spalti.

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