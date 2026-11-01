Palermo-Vicenza, tensione prima della partita: assalto a circa 200 tifosi biancorossi

Momenti di paura a Palermo prima della sfida tra i rosanero e il Vicenza, valida per la decima giornata del campionato di Serie B. Un gruppo di circa 200 sostenitori biancorossi, tra cui anche famiglie con ragazzini, sarebbe stato aggredito da alcuni tifosi palermitani mentre attendeva i pullman diretti allo stadio Renzo Barbera.

Come riportato dal Giornale di Vicenza, l’episodio si sarebbe verificato in piazza Crispi, nel punto di ritrovo indicato ai sostenitori ospiti per il successivo trasferimento verso l’impianto sportivo.





Tra le persone presenti anche Giovanni Selmo, assessore del Comune di Vicenza, che ha raccontato al Giornale di Vicenza i momenti di tensione vissuti prima della partita.

«Eravamo circa in 200 nel piazzale dove ci hanno detto di attendere il bus e non era presente nessuna forza dell’ordine. Era un piazzale molto buio, da parte nostra non c’era nessun atteggiamento provocatorio, ma sono arrivati dei ragazzi e c’è stato un momento di grande panico. Noi siamo scappati, ci siamo dispersi».

Secondo quanto riferito dal Giornale di Vicenza, l’arrivo del gruppo avrebbe provocato un fuggi fuggi generale. Alcune persone, cadendo durante la fuga, avrebbero riportato lievi contusioni. Non vengono segnalate conseguenze gravi.

La tensione, tuttavia, non si sarebbe esaurita con il primo episodio. Stando ad alcune testimonianze raccolte dal Giornale di Vicenza, uno dei pullman utilizzati per accompagnare i sostenitori biancorossi allo stadio avrebbe subito un ulteriore tentativo di assalto da parte di un gruppo di ragazzi a bordo di scooter.

La situazione è successivamente tornata alla normalità. Gli oltre 600 tifosi del Vicenza presenti a Palermo sono riusciti a raggiungere il Renzo Barbera e ad accedere al settore ospiti per assistere alla partita.

Resta da chiarire l’esatta dinamica degli episodi e l’eventuale identificazione dei responsabili.