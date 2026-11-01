Palermo-Vicenza, quasi 29 mila al Barbera: 643 tifosi biancorossi nel settore ospiti
Grande cornice di pubblico allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Vicenza, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Nel giorno del 126° anniversario della fondazione del club rosanero, il pubblico palermitano risponde ancora una volta presente, facendo registrare un totale di 28.917 titoli emessi.
Secondo i dati comunicati in occasione della partita, sono 11.917 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso.
Significativa anche la presenza dei sostenitori del Vicenza: sono 643 i biglietti destinati al settore ospiti, a conferma della partecipazione della tifoseria biancorossa alla trasferta siciliana.
Il dato complessivo sfiora dunque quota 29 mila, confermando il forte legame tra la città e la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Una partecipazione importante in una serata dal significato particolare, tra i festeggiamenti per il compleanno del Palermo e una sfida che mette in palio punti preziosi per la classifica.
Il dato ufficiale di Palermo-Vicenza:
- Biglietti venduti: 11.917
- Di cui settore ospiti: 643
- Abbonamenti: 17.000
- Totale titoli emessi: 28.917
Ancora una volta, il Renzo Barbera si conferma uno dei grandi protagonisti della stagione rosanero, con una risposta del pubblico che accompagna le ambizioni della formazione di Inzaghi.