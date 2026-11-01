Palermo-Vicenza, quasi 29 mila al Barbera: 643 tifosi biancorossi nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
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Grande cornice di pubblico allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Vicenza, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2026/27. Nel giorno del 126° anniversario della fondazione del club rosanero, il pubblico palermitano risponde ancora una volta presente, facendo registrare un totale di 28.917 titoli emessi.

Secondo i dati comunicati in occasione della partita, sono 11.917 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono i 17.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso.


Significativa anche la presenza dei sostenitori del Vicenza: sono 643 i biglietti destinati al settore ospiti, a conferma della partecipazione della tifoseria biancorossa alla trasferta siciliana.

Il dato complessivo sfiora dunque quota 29 mila, confermando il forte legame tra la città e la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Una partecipazione importante in una serata dal significato particolare, tra i festeggiamenti per il compleanno del Palermo e una sfida che mette in palio punti preziosi per la classifica.

Il dato ufficiale di Palermo-Vicenza:

  • Biglietti venduti: 11.917
  • Di cui settore ospiti: 643
  • Abbonamenti: 17.000
  • Totale titoli emessi: 28.917

Ancora una volta, il Renzo Barbera si conferma uno dei grandi protagonisti della stagione rosanero, con una risposta del pubblico che accompagna le ambizioni della formazione di Inzaghi.

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