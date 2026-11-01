Palermo-Vicenza, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi dopo il match

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna al Barbera e accoglie il Vicenza. Dopo il pari al cardiopalma contro il Pisa, I rosanero cercano di riprendere la marcia d capolista. Inzaghi punta sui titolarissimi, con qualche cambio forzato a causa dei nuovi aggregati all’infermeria: Bani e Pierozzi. Al centro della difesa Peda, a destra Cassandro.

La partenza è tremenda per i rosanero, con Brighenti che sblocca la gara dopo pochi minuti. Poi il Palermo prende le misure e Johnsen e Vavassori si caricano in spalla i compagni. Il match termina 3-1 e il Palermo aumenta il distacco dalla seconda. È una squadra inarrestabile.





Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio .com:

PERIN 6,5: non sceglie l’uscita in occasione del vantaggio di Brighenti, poi è determinante sul tiro ravvicinato di Pietrelli. Chiamato in causa poche volta.

AUGELLO 6,5: Pietrelli è più ispirato del solito e riesce a metterlo in difficoltà in più occasioni. Nel secondo tempo si prende ciò che è suo, attaccando senza sosta. Prestazione delle sue.

PEDA 6,5: sono pochi gli errori che confezionano una gara all’altezza.

CECCARONI 7: il gol subito è frutto di una disattenzione generale, poi vince di netto la sfida contro Merkaj. Gara da leader.

CASSANDRO 6,5: non è molto dotato tecnicamente e questa sera l’ha dimostrato più del solito. Compie comunque una buona prestazione, dando tutto quello che ha.

SEGRE 7: tanti gli errori tecnici per il centrocampista n.8 nella prima frazione di gara. Si riprende regalando un’assist al bacio in occasione del raddoppio rosanero. Cresce col passare dei minuti. Dal 67’ ESTEVEZ 6: ingresso propositivo, ottimo contributo.

RANOCCHIA 6,5: è dinamico fin dai primi minuti. È certamente nel vivo del gioco, riuscendo sempre a trovare la posizione giusta. Ottima prestazione da parte del n.10. Dal 67’ MAZZITELLI 6: anche per lui ingresso di personalità. Buona prestazione.

JOHNSEN 8: è sempre lui l’uomo che cerca di inventare la giocata decisiva. Trova la rete del pari al 44’ spingendo in rete una palla a porta vuota. È indomabile, prestazione luminosa. Dal 79’ MAGNANI S.V.

HERNANI 6,5: attivo nella prima frazione, cerca di rendersi utile e di farsi trovare ben posizionato tra le linee. Poi cala col passare dei minuti, ma la prestazione resta ottima. Dal 73’ GOMES S.V.

VAVASSORI 9: inarrestabile. Davanti la porta non sbaglia praticamente mai, anche nelle serate in cui sembra più in ombra riesce a lasciare il segno. È sua la rete del 2-1 che ribalta il match. Si ripete all’84’ chiudendo il match, con una rete di una cattiveria agonistica da sottolineare. Migliore in campo per distacco.

POHJANPALO 6: continua il momento delicato dal punto di vista realizzativo. Ma è sua la spizzata nella ripartenza vincente dei rosanero, per il gol di Vavassori. Poi tanta lotta spalle alla porta. Dal 67’ GABRIELLONI S.V.

ALL. INZAGHI 8: è un Palermo straripante. I suoi sanno restare saldi nelle difficoltà ma consapevoli della loro forza. Con questa vittoria aumenta anche il distacco dalla seconda.