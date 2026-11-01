Palermo-Vicenza, Lagalla condanna l’aggressione ai tifosi veneti: «Gesto inaccettabile»

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Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, interviene sull’aggressione ai danni di alcuni tifosi del Vicenza avvenuta nel pomeriggio di oggi, 1° novembre, in piazza Croci, prima della partita contro i rosanero allo stadio Renzo Barbera.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, due persone hanno riportato contusioni non gravi durante l’episodio, verificatosi mentre i sostenitori biancorossi attendevano l’autobus che li avrebbe accompagnati allo stadio.


Lagalla ha espresso una netta condanna dell’accaduto, sottolineando come simili comportamenti siano estranei ai valori dello sport e all’identità della città.

«Esprimo ferma condanna per l’episodio di aggressione che ha coinvolto oggi pomeriggio, in piazza Croci, alcuni tifosi del Vicenza in attesa dell’autobus per raggiungere lo stadio. Fortunatamente le conseguenze sono state lievi e solo due persone hanno riportato contusioni non gravi, ma resta un gesto inaccettabile, che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e con il senso di ospitalità che contraddistingue la nostra città».

Il sindaco ha inoltre riferito di aver incontrato al Renzo Barbera il primo cittadino di Vicenza, Giacomo Possamai, presente in occasione della partita.

«In occasione della partita, ho avuto modo di incontrare allo stadio anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, presente a Palermo per sostenere la propria squadra. A lui ho rinnovato il sentimento di amicizia e vicinanza che lega le nostre due città».

Infine, Lagalla ha ribadito la volontà di preservare il rapporto tra Palermo e Vicenza, evitando che quanto accaduto possa compromettere i legami tra le due comunità.

«Palermo è una città accogliente, che vive lo sport come occasione di incontro e condivisione. Episodi come questo non possono e non devono rappresentare la nostra comunità, né incrinare un rapporto di amicizia che va ben oltre una partita di calcio».

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