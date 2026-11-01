Palermo-Vicenza 3-1, le emozioni del Barbera negli scatti di Alessandra Lo Monaco
Una serata di festa, una rimonta entusiasmante e un Renzo Barbera ancora una volta protagonista. Il Palermo di Filippo Inzaghi supera 3-1 il Vicenza nella decima giornata del campionato di Serie B 2026/27, regalando ai propri tifosi una vittoria speciale nel giorno del 126° anniversario della fondazione del club rosanero.
La partita si apre in salita per i padroni di casa, sorpresi dopo appena due minuti dal gol di Brighenti. La squadra di Inzaghi, però, non perde la lucidità e trova il pareggio con Dennis Johnsen nel finale del primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Dominic Vavassori, autore di una doppietta che completa la rimonta e fa esplodere di gioia il pubblico dello stadio Renzo Barbera di Palermo.
Un successo che consente ai rosanero di consolidare il primato in classifica, salendo a 26 punti e portando a sei le lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo in graduatoria.
A rendere ancora più suggestiva la serata, l’atmosfera sugli spalti, i festeggiamenti per il compleanno del Palermo e l’entusiasmo dei tifosi, protagonisti insieme alla squadra di un’altra notte da ricordare.
Le emozioni di Palermo-Vicenza rivivono attraverso la fotogallery realizzata da Alessandra Lo Monaco per Ilovepalermocalcio.com. Una raccolta di immagini che racconta la sfida del Barbera, dai momenti di tensione iniziali alla gioia per i tre gol rosanero, fino ai festeggiamenti per una vittoria che alimenta il sogno della promozione.
Di seguito la fotogallery esclusiva di Alessandra Lo Monaco.