Corriere dello Sport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori il migliore con 8, Inzaghi da 6,5”

Il Palermo supera 3-1 il Vicenza allo stadio Renzo Barbera e consolida il primato nel campionato di Serie B. Una vittoria in rimonta per la formazione di Filippo Inzaghi, trascinata dalla doppietta di Dominic Vavassori e dalla rete di Dennis Johnsen.

Nelle pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport, il migliore in campo è proprio Vavassori, premiato con un 8 per la prestazione decisiva contro i biancorossi. Per il tecnico Filippo Inzaghi arriva invece un 6,5.





Tra i rosanero, il Corriere dello Sport assegna 6,5 a Cassandro, Peda, Augello, Segre e Johnsen. Sufficienza per Perin, Ceccaroni, Ranocchia, Hernani e Pohjanpalo. Tra i subentrati, 6,5 a Estevez e 6 a Mazzitelli e Gabrielloni.

Sul fronte vicentino, secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, i migliori sono Pietrelli e Bellemo, entrambi da 6,5. Il voto più basso è invece quello di Carraro, che riceve 5. Per l’allenatore Fabio Gallo arriva la sufficienza.

Di seguito tutti i voti del Corriere dello Sport relativi alla sfida Palermo-Vicenza 3-1.

Palermo (4-2-3-1)

Perin 6; Cassandro 6,5; Peda 6,5; Ceccaroni 6; Augello 6,5; Ranocchia 6 (dal 23′ st Mazzitelli 6); Segre 6,5 (dal 23′ st Estevez 6,5); Vavassori 8; Hernani 6 (dal 31′ st Gomes s.v.); Johnsen 6,5 (dal 34′ st Magnani s.v.); Pohjanpalo 6 (dal 23′ st Gabrielloni 6).

A disposizione: Nespola, Fortin, Gyasi, Bozzolan.

Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5.

Vicenza (3-5-2)

Gagno 6; Papetti 5,5; Brighenti 6; Marchizza 5,5; Pietrelli 6,5 (dal 16′ st Caferri 6); Bellemo 6,5; Carraro 5 (dal 38′ st Alessio s.v.); Valoti 5,5; Costa 6 (dal 26′ st Corazza 5,5); Merkaj 6 (dal 26′ st Moncini 5,5); Morra 5,5 (dal 16′ st Rauti 6).

A disposizione: Tantalocchi, Leverbe, Sandon, Zonta, Vescovi, Talarico, Rada.

Allenatore: Fabio Gallo 6.

Arbitro: Arena di Torre del Greco 5,5.