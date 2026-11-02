Gazzetta dello Sport: “Palermo-Vicenza 3-1, le pagelle: Vavassori da 8, Johnsen e Inzaghi da 7”

Il Palermo continua a volare in Serie B e supera 3-1 il Vicenza allo stadio Renzo Barbera, consolidando il primato in classifica. Una vittoria in rimonta per la formazione di Filippo Inzaghi, trascinata dalla doppietta di Dominic Vavassori e dalla rete di Dennis Johnsen.

Nelle pagelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è proprio Vavassori, premiato con un 8 per una prestazione decisiva. L’esterno rosanero partecipa all’azione del pareggio firmato da Johnsen, prima di realizzare le due reti che completano la rimonta e chiudono definitivamente la partita.





La Gazzetta dello Sport assegna un 7 a Johnsen, ancora una volta protagonista della manovra offensiva rosanero, e lo stesso voto a Filippo Inzaghi, che guida la squadra all’ennesima vittoria stagionale.

Tra i giocatori del Palermo, valutazioni positive anche per Perin, Peda, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia e Hernani, tutti premiati con un 6,5. Sufficienza per Cassandro e Pohjanpalo, così come per i subentrati Estevez, Mazzitelli, Gomes e Gabrielloni.

Vicenza, Brighenti e Pietrelli i migliori

Sul fronte biancorosso, secondo i voti della Gazzetta dello Sport, i migliori sono Brighenti e Pietrelli, entrambi valutati con un 6,5. Il primo ha sbloccato la partita dopo appena due minuti, mentre il secondo ha creato diverse difficoltà alla retroguardia palermitana nel corso del primo tempo.

Insufficienza per il portiere Gagno, che riceve 5,5, e per diversi elementi della formazione di Fabio Gallo. Il voto più basso è quello di Moncini, valutato con un 5. Anche l’allenatore del Vicenza non va oltre il 5,5.

La Gazzetta dello Sport assegna inoltre 5,5 all’arbitro Arena di Torre del Greco, mentre gli assistenti Politi e Belsanti ottengono entrambi la sufficienza.

Di seguito tutti i voti pubblicati dal quotidiano sportivo.

Palermo (4-2-3-1)

Perin 6,5; Cassandro 6; Peda 6,5; Ceccaroni 6,5; Augello 6,5; Segre 6,5 (dal 23′ st Estevez 6); Ranocchia 6,5 (dal 23′ st Mazzitelli 6); Vavassori 8; Hernani 6,5 (dal 30′ st Gomes 6); Johnsen 7 (dal 34′ st Magnani s.v.); Pohjanpalo 6 (dal 23′ st Gabrielloni 6).

A disposizione: Nespola, Fortin, Gyasi, Bozzolan.

Allenatore: Filippo Inzaghi 7.

Vicenza (3-5-2)

Gagno 5,5; Papetti 5,5; Brighenti 6,5; Marchizza 5,5; Pietrelli 6,5 (dal 15′ st Caferri 6); Bellemo 5,5; Valoti 5,5; Carraro 5,5 (dal 38′ st Alessio s.v.); Costa 6 (dal 26′ st Corazza 5,5); Morra 5,5 (dal 16′ st Rauti 5,5); Merkaj 5,5 (dal 26′ st Moncini 5).

A disposizione: Trentalocchi, Leverbe, Sandon, Zonta, Vescovi, Talarico, Rada.

Allenatore: Fabio Gallo 5,5.

Arbitro e assistenti

Arbitro: Arena di Torre del Greco 5,5.

Assistenti: Politi 6; Belsanti 6.