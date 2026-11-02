Giornale di Sicilia: “Cassandro a tutto campo, Augello blinda la fascia, Peda ripaga la fiducia. Le pagelle di Palermo-Vicenza”

Il Palermo supera 3-1 il Vicenza allo stadio Renzo Barbera e continua la propria corsa in vetta alla classifica di Serie B. Una vittoria in rimonta, firmata da Dennis Johnsen e dalla doppietta di Dominic Vavassori, che conferma la forza della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

Nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il migliore in campo è Vavassori, premiato con un 8 per una prestazione impreziosita da due reti e numerose occasioni create. Voto 7, invece, per Johnsen e per l’allenatore Inzaghi, protagonista anche con le scelte tattiche effettuate durante la partita.





Vavassori incontenibile, Johnsen decisivo

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la partita di Vavassori cambia radicalmente dopo una prima mezz’ora nella quale viene coinvolto poco dai compagni. L’esterno rosanero entra nell’azione del pareggio e si scatena nella ripresa, realizzando una doppietta che porta a sei il suo bottino di reti stagionali.

Prestazione importante anche per Johnsen, valutato con un 7. Il norvegese prova fin dall’inizio a creare superiorità, si vede annullare una rete per fuorigioco e trova successivamente il pareggio, raggiungendo quota sette gol stagionali, il suo record personale in Italia secondo quanto riportato dal quotidiano.

Difesa solida dopo l’avvio difficile

Tra i difensori spiccano i 6,5 assegnati a Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello.

Cassandro cresce soprattutto nella ripresa, proponendosi con continuità in fase offensiva e sfiorando anche il gol con una conclusione dalla distanza. Peda conferma la buona prova di Pisa, limitando prima Morra e successivamente Rauti.

Ceccaroni, dopo alcune difficoltà iniziali, disputa un secondo tempo di grande livello, mentre Augello contribuisce alla reazione rosanero con numerose iniziative sulla fascia sinistra.

Per Perin arriva invece un 6: qualche responsabilità nell’azione del vantaggio vicentino, ma anche un intervento importante sulla conclusione ravvicinata di Pietrelli.

Segre cresce, Hernani dà qualità

A centrocampo, Segre conquista un 6,5 nonostante un avvio complicato. Dopo le indicazioni ricevute da Inzaghi durante un’interruzione del gioco, il numero 8 cambia passo e diventa protagonista dell’azione che porta al gol del sorpasso.

Sufficienza per Ranocchia, seguito con particolare attenzione da Valoti e costretto a lavorare per trovare spazi utili alla costruzione della manovra.

Hernani riceve invece un 6,5 per il contributo tecnico e la capacità di cercare soluzioni offensive anche nei momenti più difficili della partita.

Pohjanpalo, pur restando ancora a secco, viene premiato con un 6 per la generosità e il contributo alle azioni decisive. Il finlandese partecipa infatti sia alla costruzione del pareggio sia a quella del vantaggio rosanero.

Inzaghi premiato, insufficienza per l’arbitro

Nell’analisi di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, un ruolo determinante viene attribuito anche a Filippo Inzaghi, che ottiene un 7. Il tecnico riesce a cambiare volto alla squadra nell’intervallo e modifica l’assetto tattico durante la ripresa, passando prima al 4-3-3 e successivamente al 3-5-2.

Giudizio negativo, invece, per l’arbitro Arena di Torre del Greco, valutato con un 5 per una direzione ritenuta poco precisa nella gestione dei falli, delle ammonizioni e dei vantaggi.

Di seguito tutti i voti assegnati da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia.

Le pagelle del Palermo

Perin 6: qualche responsabilità sul gol subito da calcio d’angolo, ma si riscatta con una parata importante su Pietrelli.

Cassandro 6,5: attento in fase difensiva, cresce nella ripresa e sfiora il gol con un tiro dalla distanza.

Peda 6,5: altra prestazione solida dopo quella di Pisa. Limita Morra e Rauti senza concedere spazi.

Ceccaroni 6,5: avvio complicato, poi sale di livello e disputa un secondo tempo di grande personalità.

Augello 6,5: tra i primi a reagire dopo lo svantaggio. Spinge con continuità e garantisce attenzione anche in copertura.

Segre 6,5: parte con qualche errore, poi cresce e contribuisce in maniera decisiva all’azione del 2-1.

Dal 23′ st Estevez 6: garantisce sostanza e disciplina tattica.

Ranocchia 6: marcato stretto da Valoti, fatica inizialmente a trovare spazio ma migliora nella ripresa.

Dal 23′ st Mazzitelli 6: ingresso di esperienza e sostanza.

Vavassori 8: protagonista assoluto della rimonta. Partecipa all’azione del pareggio, realizza una doppietta e sfiora altre reti.

Hernani 6,5: tra i più propositivi nella prima parte della gara. Offre qualità ed esperienza alla manovra offensiva.

Dal 30′ st Gomes s.v.: torna in campo e fornisce il proprio contributo.

Johnsen 7: crea pericoli fin dall’inizio, si vede annullare un gol e firma la rete del pareggio. Continua a essere incisivo anche nella ripresa.

Dal 34′ st Magnani s.v.: il suo ingresso accompagna il passaggio alla difesa a tre.

Pohjanpalo 6: ancora senza gol, ma prezioso nel lavoro per la squadra e nella costruzione delle azioni decisive.

Dal 23′ st Gabrielloni 6: lotta su ogni pallone e garantisce determinazione.

Allenatore Filippo Inzaghi 7: legge bene la partita, cambia assetto tattico e trova le soluzioni per completare la rimonta.

Arbitro Arena 5: direzione giudicata approssimativa nella gestione di falli, ammonizioni e vantaggi.