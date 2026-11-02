Palermo Futsal Club, ko contro il Bonifato Alcamo: altra sconfitta rosanero

Sconfitta in campionato per il Palermo Futsal Club, che cade contro il Bonifato Alcamo con il risultato di 5-1. Nonostante un buon avvio e il vantaggio iniziale firmato da Fiorentino, i ragazzi di Mister Gentile non riescono a concretizzare le occasioni create, subendo la rimonta degli avversari. Una battuta d’arresto per i rosanero, che dovranno cercare di reagire già a partire dal prossimo impegno di campionato.

Primo tempo





La prima frazione di gioco si apre nel migliore dei modi per il Palermo Futsal Club, che riesce a trovare il gol del vantaggio grazie a una bella azione offensiva. A sbloccare il risultato è Fiorentino, protagonista di un inserimento perfetto su un preciso pallone servito da La Fiura. Il giocatore rosanero, con un taglio intelligente alle spalle della difesa avversaria, si fa trovare pronto e realizza la rete dello 0-1.

Il Palermo continua ad attaccare e prova a sfruttare il momento favorevole, costruendo diverse occasioni per aumentare il proprio vantaggio. I ragazzi di Mister Gentile, però, non riescono a concretizzare le opportunità create, lasciando aperta una gara che sembrava essersi indirizzata sui binari giusti.

Il Bonifato Alcamo ne approfitta e riesce a trovare la rete del pareggio sfruttando un errore della formazione rosanero. Novara perde il possesso del pallone dopo l’intervento di Scibilia, che riesce a recuperare la sfera e a favorire Giugno, bravo a finalizzare l’azione e a riportare il risultato in equilibrio.

Il gol subito cambia l’inerzia dell’incontro, con i padroni di casa che acquistano fiducia e continuano a rendersi pericolosi. Il Bonifato trova anche la rete del sorpasso grazie a Filippi, fortunato nel sfruttare un rimpallo con D’Anna che permette alla formazione alcamese di portarsi sul 2-1.

Il Palermo si ritrova così costretto a inseguire dopo essere passato inizialmente in vantaggio, pagando soprattutto le occasioni non sfruttate nella prima parte di gara.

Secondo tempo

Nella ripresa il Palermo Futsal Club prova a reagire e a riportarsi in partita, cercando di aumentare la pressione offensiva per trovare la rete del pareggio. Il Bonifato Alcamo, però, riesce a sfruttare un episodio controverso per allungare ulteriormente nel punteggio.

A realizzare il gol del 3-1 è Giuliano, al termine di un’azione caratterizzata da un intervento dubbio ai danni di Baucina. L’episodio non viene sanzionato e permette ai padroni di casa di proseguire l’azione, trovando una rete pesante nell’economia dell’incontro.

Il Palermo cerca di non arrendersi e continua a lottare nel tentativo di riaprire la gara, ma il Bonifato si dimostra concreto nelle occasioni a disposizione e riesce a trovare anche la quarta rete.

Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Vilardo trova il gol del 4-1 grazie a una conclusione che, dopo un rimpallo con il palo, termina in fondo alla rete, complicando ulteriormente i piani della formazione rosanero.

Nonostante il passivo, i ragazzi di Mister Gentile provano a rimanere in partita, cercando di costruire nuove opportunità offensive. Il Bonifato, però, riesce a gestire il vantaggio e nel finale trova anche la quinta rete con Butera, che fissa definitivamente il risultato sul 5-1.

Il triplice fischio sancisce così la sconfitta del Palermo Futsal Club, che dopo un avvio positivo non riesce a contenere la rimonta e la successiva accelerazione degli avversari.

Una battuta d’arresto per il Palermo Futsal Club, che esce sconfitto dal confronto con il Bonifato Alcamo nonostante il vantaggio iniziale firmato da Fiorentino. I rosanero saranno chiamati a ripartire dagli aspetti positivi mostrati nelle fasi iniziali dell’incontro, lavorando sugli errori commessi per tornare a conquistare punti importanti in campionato.

Prossimo appuntamento per il Palermo Futsal Club, che affronterà il Pioppo Futsal con l’obiettivo di riscattare la sconfitta e tornare a muovere la classifica.