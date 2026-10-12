Coppa Italia, il Palermo C5 travolge 6-1 il Futsal Club
Prestazione autoritaria del Palermo C5, che supera con un netto 6-1 il Futsal Club nel primo atto del derby valido per il secondo turno di Coppa Italia Regionale.
Al Pala Don Bosco i rosanero disputano una gara di grande intensità, creando numerose occasioni da gol e imponendo il proprio gioco per larghi tratti del match. Un successo convincente che arriva dopo i due pareggi consecutivi ottenuti in campionato e che permette ai rosanero di compiere un passo importante verso la qualificazione.
Primo tempo:
L’avvio della formazione rosanero è praticamente perfetto.
Dopo pochi istanti è Musso a sbloccare il risultato, mentre poco dopo Giannola firma il raddoppio, indirizzando subito la gara sui binari favorevoli al Palermo C5.
I padroni di casa continuano a spingere, costruendo diverse occasioni per incrementare il vantaggio ma, a quattro minuti dall’intervallo, il Futsal Club riesce a riaprire momentaneamente il match con D’Anna fissando il punteggio sul 2-1, risultato con cui si chiude la prima frazione.
Secondo tempo:
Nella ripresa il Palermo C5 rientra in campo con il piede pigiato a martello sull’acceleratore e, dopo pochi minuti, trova il 3-1 favorito da un’autorete degli ospiti.
Il gol spegne definitivamente le speranze degli avversari dando il via al monologo dei rosanero.
Sale così in cattedra “Zinho” Daricca, autentico mattatore dell’incontro. Il bomber rosanero realizza il 4-1, si ripete con il 5-1 e completa la sua tripletta personale firmando anche il definitivo 6-1, chiudendo la gara con una superlativa prestazione.
Nel corso della seconda frazione spazio anche agli esordi dell’estremo difensore Scordato e del giovane Bongiovanni, alla prima presenza con i “grandi”.
Un 6-1 che fotografa fedelmente l’andamento della gara e consente ai rosanero di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.
Una prestazione convincente sotto il profilo del gioco, dell’intensità e della concretezza che lascia ben sperare per il futuro.