Catanzaro, ufficiale: Gorgone resta in panchina. Il club conferma la fiducia dopo il ko con il Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
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Il Catanzaro sceglie la strada della continuità e conferma Giorgio Gorgone alla guida della prima squadra. Dopo le riflessioni avviate in seguito alla pesante sconfitta casalinga per 3-1 contro il Mantova, la società giallorossa ha deciso di rinnovare la fiducia al proprio allenatore. Una decisione arrivata al termine di un confronto diretto con il tecnico, che mette fine, almeno per il momento, alle indiscrezioni relative a un possibile cambio in panchina.

La posizione di Gorgone era finita sotto osservazione dopo la deludente prestazione offerta al Nicola Ceravolo, dove il Mantova di Francesco Modesto si era imposto grazie alle reti di Tomasevic, Ruocco e Bragantini, prima del gol di Antonini nel finale. Una sconfitta che aveva provocato grande amarezza nell’ambiente giallorosso, spingendo il direttore sportivo Ciro Polito ad annunciare pubblicamente una riflessione sulla guida tecnica.


Attraverso una nota ufficiale, l’US Catanzaro 1929 ha comunicato la decisione di proseguire con Gorgone, ribadendo la fiducia nei confronti dell’allenatore nonostante il difficile momento attraversato dalla squadra.

«US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico».

Il club non ha tuttavia nascosto la propria insoddisfazione per quanto visto contro il Mantova, riconoscendo apertamente che la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative. La conferma dell’allenatore si accompagna dunque alla richiesta di un immediato cambio di passo, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento e della qualità del gioco.

«Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società».

La società ha quindi scelto di non intervenire con un esonero, affidando ancora a Gorgone il compito di risollevare una squadra reduce da un avvio di campionato complicato. Il Catanzaro si trova a quota tre punti dopo sei giornate e ha bisogno di ritrovare risultati e fiducia per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica.

La prossima trasferta contro l’Hellas Verona diventa così un appuntamento particolarmente importante. Non soltanto per la necessità di conquistare punti, ma anche per verificare la capacità della squadra di reagire dopo la sconfitta contro il Mantova. La fiducia della società è stata confermata ufficialmente, ma adesso toccherà al campo fornire le risposte attese dalla dirigenza e dai tifosi.

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