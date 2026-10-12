Lega B: «Palumbo è il Player of the Week della 6ª giornata». Gol, assist e numeri da primato contro l’Empoli

Un gol, un assist e una prestazione da protagonista assoluto nella vittoria del Palermo sul campo dell’Empoli. Antonio Palumbo è stato eletto Player of the Week della sesta giornata di Serie BKT, un riconoscimento ufficiale assegnato dalla Lega B al centrocampista rosanero dopo la prova offerta al Castellani. Il successo per 4-2 della formazione allenata da Filippo Inzaghi ha messo in evidenza le qualità del numero rosanero, decisivo non soltanto in fase realizzativa, ma anche nella costruzione delle occasioni da gol.

Come evidenzia la Lega B attraverso il proprio sito ufficiale, Palumbo ha disputato una partita completa, confermandosi uno dei centrocampisti più incisivi del campionato. Il riconoscimento arriva dopo una prestazione nella quale il giocatore ha saputo unire capacità di finalizzazione, qualità nell’ultimo passaggio e continuità nella produzione offensiva, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del Palermo.





Palumbo protagonista a Empoli: quattro tiri in porta e sei occasioni create

A certificare la prestazione del centrocampista rosanero sono soprattutto i numeri elaborati da Opta. Nella sesta giornata, Palumbo è stato uno dei quattro calciatori capaci di realizzare almeno un gol e fornire un assist nella stessa partita.

In questa speciale statistica il giocatore del Palermo figura insieme al compagno Dennis Johnsen, a Giuseppe Caso e a Raffaele Russo.

Ma il dato più significativo riguarda il contributo complessivo alla manovra offensiva. Secondo quanto riportato dalla Lega B, Palumbo ha fatto registrare quattro tiri in porta, più di qualsiasi altro giocatore nell’ultimo turno di campionato, e ha creato sei occasioni da gol, anche in questo caso il miglior dato della giornata.

Numeri che raccontano l’importanza del centrocampista nello sviluppo del gioco rosanero e la sua capacità di incidere in diversi momenti della partita.

Statistica contro l’Empoli Dato Gol realizzati 1 Assist forniti 1 Tiri in porta 4 Occasioni create 6 Riconoscimento Player of the Week

Un primato che parte dal 2014: Palumbo tra i migliori centrocampisti della Serie B

Il premio ottenuto dopo Empoli-Palermo assume un valore ancora maggiore considerando un altro dato statistico relativo alla carriera del centrocampista.

Come sottolinea la Lega B, dall’esordio di Palumbo nel campionato cadetto, avvenuto nella stagione 2014/15, soltanto Marco Mancosu ha collezionato più partite con almeno un gol e un assist tra i centrocampisti.

Mancosu guida questa particolare graduatoria con nove incontri, mentre Palumbo è arrivato a quota sei, raggiungendo Ahmad Benali, Luca Tremolada e Mattia Valoti.

Una statistica che conferma la capacità del giocatore rosanero di abbinare nel tempo la finalizzazione alla rifinitura, risultando determinante sia come marcatore sia come uomo assist.

Palermo, Inzaghi si gode un Palumbo sempre più decisivo

Il riconoscimento individuale rappresenta un’ulteriore conferma della qualità offensiva mostrata dal Palermo in questo avvio di stagione. Nella trasferta di Empoli, la squadra di Inzaghi ha trovato in Palumbo e Johnsen due protagonisti capaci di incidere direttamente sul risultato, contribuendo alla vittoria per 4-2.

La capacità di creare occasioni e di accompagnare l’azione offensiva rende Palumbo una risorsa importante per il sistema di gioco rosanero, soprattutto in una squadra che sta puntando sulla partecipazione di più uomini alla manovra.

Il premio assegnato dalla Lega B certifica dunque il peso del centrocampista nella sesta giornata di campionato. Un riconoscimento che valorizza non soltanto il gol e l’assist realizzati contro l’Empoli, ma anche una prestazione impreziosita da numeri che nessun altro giocatore è riuscito a eguagliare nell’ultimo turno per conclusioni nello specchio e occasioni create.

Per il Palermo arriva così un’altra soddisfazione dopo il successo del Castellani: Antonio Palumbo è ufficialmente il miglior giocatore della sesta giornata di Serie BKT.