Serie C, insulti a Serse Cosmi durante l’intervista in diretta Rai: l’ex allenatore del Palermo si blocca, il giornalista interrompe il collegamento

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
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Momenti di tensione allo stadio Capozza al termine della sfida di Serie C tra Casarano e Salernitana, conclusa sul risultato di 0-0. Protagonista dell’episodio Serse Cosmi, ex allenatore del Palermo e attuale tecnico della formazione campana, che è stato bersagliato da pesanti insulti provenienti dagli spalti mentre stava rilasciando un’intervista ai microfoni della Rai. Una situazione insolita, trasmessa in diretta su Rai 2, che ha portato all’improvvisa interruzione del collegamento televisivo.

L’episodio si è verificato durante la consueta intervista post-partita a bordo campo. Cosmi stava analizzando la prestazione della propria squadra, soffermandosi sulle occasioni sprecate e sulle difficoltà incontrate contro il Casarano. Improvvisamente, però, dagli spalti hanno cominciato ad arrivare contestazioni e insulti rivolti direttamente all’allenatore. Il tecnico ha smesso di parlare, volgendo lo sguardo verso la tribuna e rimanendo per alcuni istanti in silenzio.


Anche il giornalista della Rai, colto di sorpresa dall’accaduto, ha interrotto rapidamente l’intervista, congedando Cosmi e allontanandosi dall’inquadratura. Una conclusione inattesa per un collegamento che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente all’analisi della partita. Le immagini hanno mostrato il disagio del tecnico, costretto a interrompere il proprio intervento mentre cercava di spiegare i motivi dell’ennesimo risultato deludente della Salernitana.

Prima dell’interruzione, l’ex tecnico rosanero aveva espresso tutta la propria insoddisfazione per la prestazione della squadra, soprattutto per quanto mostrato nella prima frazione di gioco.

«Abbiamo avuto diverse occasioni, alcune clamorose. Abbiamo sprecato un tempo, giocando sotto ritmo, facendo errori tecnici eccessivi, ma non per questa categoria. Nella ripresa abbiamo provato a vincere, le gambe erano pesanti su un terreno non facile. Ci è mancata la rabbia, la determinazione».

Parole che fotografano il momento complicato della Salernitana, partita con ambizioni importanti ma finora incapace di trovare la continuità necessaria per competere ai vertici del campionato. Dopo nove giornate, la formazione campana si ritrova già a nove punti di distanza dal Potenza capolista, un distacco che alimenta il malcontento della tifoseria e aumenta la pressione sull’allenatore.

 

Il pareggio contro il Casarano rappresenta un’altra occasione mancata per accorciare le distanze dalle prime posizioni. Nonostante le opportunità create, la Salernitana non è riuscita a trovare la rete decisiva, mostrando ancora una volta difficoltà nella gestione della partita e nella concretezza offensiva. Aspetti evidenziati dallo stesso Cosmi, che ha chiesto maggiore determinazione ai suoi calciatori.

Per Serse Cosmi, che in passato ha guidato anche il Palermo, si tratta di un momento particolarmente delicato. L’allenatore è chiamato a risollevare una squadra che non sta rispettando le aspettative iniziali, in un ambiente dove la richiesta di risultati è sempre più forte. La contestazione arrivata durante l’intervista televisiva rappresenta un ulteriore segnale del clima di tensione che accompagna la formazione granata.

Resta soprattutto l’immagine dell’intervista interrotta, con Cosmi improvvisamente in silenzio davanti alle parole provenienti dagli spalti e il giornalista costretto a chiudere il collegamento. Un episodio che ha finito per attirare l’attenzione ben oltre il risultato maturato sul terreno di gioco, aggiungendo ulteriore pressione a una Salernitana chiamata a cambiare passo nelle prossime giornate.

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