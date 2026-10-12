Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: Inzaghi torna al lavoro dopo Empoli. Seduta differenziata per chi non ha giocato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
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Il Palermo è tornato al lavoro. Dopo la trasferta contro l’Empoli, la formazione rosanero allenata da Filippo Inzaghi ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al Palermo CFA di Torretta. Una nuova settimana di allenamenti per la squadra siciliana, che ha ricominciato a lavorare sul campo seguendo un programma articolato tra esercitazioni tecniche, partitelle e lavoro aerobico.

Come comunicato dal Palermo FC attraverso una nota ufficiale, la seduta si è aperta con una fase di riscaldamento fisico e tecnico, utile a preparare i calciatori alle successive esercitazioni. Il gruppo ha quindi svolto una serie di partite in una porzione ridotta del terreno di gioco, con l’obiettivo di lavorare attraverso situazioni di gioco a spazi contenuti.


Il programma, secondo quanto reso noto dal club rosanero, ha previsto successivamente un’attività specifica per i calciatori che non hanno preso parte alla gara contro l’Empoli. Questi ultimi sono stati impegnati in small sided games quattro contro quattro, seguiti da un lavoro aerobico.

Una seduta organizzata dunque con carichi e attività differenti in base all’impiego dei giocatori nell’ultimo impegno ufficiale. La scelta dello staff tecnico ha permesso di affiancare al lavoro collettivo una parte supplementare riservata a chi non è sceso in campo contro la formazione toscana.

La ripresa degli allenamenti, come confermato dal Palermo FC, segna l’inizio di una nuova fase di preparazione per la squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a proseguire il proprio percorso in campionato dopo la sfida disputata a Empoli.

Nel comunicato diffuso dalla società di viale del Fante non vengono segnalate ulteriori indicazioni sulle condizioni dei singoli calciatori o eventuali assenze. Il lavoro dei rosanero riparte quindi da Torretta, tra esercitazioni tecnico-tattiche in spazi ridotti e attività atletica.

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