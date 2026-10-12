Juve Stabia, presentato reclamo contro i due punti di penalizzazione: il comunicato

La Juve Stabia passa al contrattacco dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale dello scorso 24 settembre, che ha inflitto al club due punti di penalizzazione. Attraverso una nota sui propri canali, la società gialloblù ha comunicato di aver presentato ufficialmente reclamo, ribadendo la fondatezza delle proprie ragioni e la volontà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti. Ora si attende l’esito del ricorso, che potrebbe incidere sulla classifica delle Vespe.

Questo il comunicato del club:





“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, per il tramite degli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi, è stato presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 24 settembre scorso con la quale sono stati irrogati due punti di penalizzazione al Club. La S.S. Juve Stabia 1907, nel confermare la propria fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva, ribadisce la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni che saranno rappresentate nelle competenti sedi, nel rispetto delle istituzioni e dei principi che ne regolano l’attività”.