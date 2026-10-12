Venezia, Stroppa in bilico: spunta l’ipotesi Zanetti

La panchina di Giovanni Stroppa è sempre più in bilico dopo un avvio di stagione decisamente complicato, caratterizzato da 6 sconfitte nelle prime 6 giornate. In casa Venezia cresce la preoccupazione e la società starebbe valutando possibili alternative per provare a invertire la rotta.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, durante la sosta il club arancioneroverde avrebbe sondato Igor Tudor e Roberto D’Aversa, ma entrambi avrebbero rifiutato la proposta. Poco convinto anche Davide Nicola, mentre Paolo Zanetti avrebbe dato la propria disponibilità a tornare sulla panchina del Venezia.





La situazione resta in evoluzione e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Stroppa. La dirigenza è chiamata a valutare il da farsi, con l’obiettivo di rilanciare la squadra dopo un inizio di campionato molto difficile