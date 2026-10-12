Hellas Verona, Baroni a rischio: contro il Catanzaro un esame decisivo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
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Pessime notizie per mister Baroni - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

La panchina di Marco Baroni comincia a scricchiolare in casa Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la prossima sfida contro il Catanzaro rappresenterà un banco di prova importante per il tecnico gialloblù.

La gara potrebbe infatti spingere la società a fare delle valutazioni sul futuro dell’allenatore, con la necessità di ottenere risposte concrete sul campo. Le prossime ore saranno dunque importanti per capire se Baroni riuscirà a consolidare la propria posizione o se la dirigenza inizierà a riflettere su possibili alternative.


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