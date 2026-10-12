Serie A: all’intervallo 1-1 tra Torino e Udinese
Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Torino e Udinese, valido per la 6a giornata del campionato di Serie A. Vanno al riposo sul risultato di 1-1 le due squadre, dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato.
Dopo una prima fase di studio, a sbloccare l’incontro al 39′ sono i granata: sugli sviluppi di corner, ci prova prima Simeone di testa e successivamente Adams che al volo prende il palo, sulla respinta rapido Bragança a trovare il tap-in vincente.
I bianconeri, però, reagiscono subito, riportando il risultato in equilibrio con la rete di Ekkelenkamp, che trova un diagonale di destro che trafigge Perri. Termina dunque sull’1-1 il primo tempo, con le due squadre che nella ripresa proveranno a portare a casa i tre punti.