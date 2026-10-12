Serie C girone B: all’Adriatico termina 1-1 tra Pescara e Guidonia. La classifica aggiornata
Si conclude il match tra Pescara e Guidonia, valido per la 9a giornata del girone B del campionato di Serie C. Un incontro equilibrato, terminato sul risultato di parità, con le due squadre costrette a dividersi la posta in palio.
Parte meglio la formazione ospite, che al 7′ sblocca il risultato con Tonetti: la rete viene però annullata per una posizione di fuorigioco. Reagiscono i biancazzurri, che al 29′ vanno vicinissimi al gol del vantaggio con un’azione in contropiede, ma Ferraris spreca davanti al portiere tirando fuori.
Nella ripresa il match si accende, con varie occasioni da entrambe le parti. A siglare il gol dell’ 1-0 per il Pescara è Parigi che, su cross di Motta, trova l’incornata vincente, con il pallone che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Drago. Nel finale il Guidonia risponde, trovando in extremis il gol del definitivo pareggio con Borghini. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Spezia – 25
Ravenna – 20
Grosseto – 18
Torres – 15
Livorno – 15
Reggiana – 14
Pescara – 14
Perugia – 13
Guidonia – 12
Campobasso – 12
Forlì – 11
Vado – 11
Ostiamare – 9
Atalanta U23 – 9
Latina – 7
Pianese – 7
Pineto – 7
Gubbio – 7
Sambenedettese – 6
Vis Pesaro – 4