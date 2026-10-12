Serie C girone C: il Cosenza espugna Picerno, pari tra Barletta e Cavese. La classifica aggiornata
Si concludono i match del lunedì sera del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Cosenza, che espugna in rimonta per 2-1 Picerno: dopo il gol di Virgilio, che sblocca il risultato in favore dei padroni di casa, i calabresi ribaltano il risultato grazie alle reti di Achour e McJannet. Non vanno oltre l’1-1 invece Barletta e Cavese: a passare in vantaggio sono gli ospiti con Fusco, per i biancorossi risponde Ferrante, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Potenza – 22
Bari – 19
Sorrento – 18
Catania – 16
Casertana – 15
Audace Cerignola – 14
Scafatese – 13
Salernitana – 13
Picerno – 12
Cavese – 12
Monopoli – 12
Foggia – 11
Casarano – 11
Inter U23 – 10
Savoia – 10
Barletta – 8
Altamura – 8
Giugliano – 7
Cosenza – 5
Crotone – 0