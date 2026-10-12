Serie C girone C: il Cosenza espugna Picerno, pari tra Barletta e Cavese. La classifica aggiornata

Si concludono i match del lunedì sera del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Cosenza, che espugna in rimonta per 2-1 Picerno: dopo il gol di Virgilio, che sblocca il risultato in favore dei padroni di casa, i calabresi ribaltano il risultato grazie alle reti di Achour e McJannet. Non vanno oltre l’1-1 invece Barletta e Cavese: a passare in vantaggio sono gli ospiti con Fusco, per i biancorossi risponde Ferrante, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA





Potenza – 22

Bari – 19

Sorrento – 18

Catania – 16

Casertana – 15

Audace Cerignola – 14

Scafatese – 13

Salernitana – 13

Picerno – 12

Cavese – 12

Monopoli – 12

Foggia – 11

Casarano – 11

Inter U23 – 10

Savoia – 10

Barletta – 8

Altamura – 8

Giugliano – 7

Cosenza – 5

Crotone – 0