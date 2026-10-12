Serie A: il Torino si impone per 2-1 sull’Udinese. La classifica aggiornata
Porta a casa i tre punti il Torino, che conquista la vittoria nel match contro l’Udinese valido per la 6a giornata del campionato di Serie A. Un incontro ben disputato da parte degli uomini di Abate, che si impongono per 2-1 grazie alla rete di Kulenovic.
Dopo una prima fase di studio, a sbloccare l’incontro al 39′ sono i granata: sugli sviluppi di corner, ci prova prima Simeone di testa e successivamente Adams che al volo prende il palo, sulla respinta rapido Bragança a trovare il tap-in vincente. I bianconeri, però, reagiscono subito, riportando il risultato in equilibrio con la rete di Ekkelenkamp, che trova un diagonale di destro che trafigge Perri.
La prima occasione della ripresa è in favore del Torino: cross morbido da destra di Vlasic, in area c’è Comuzzo, che però di testa non centra lo specchio della porta. Al 67′ i granata riescono a trovare il gol del vantaggio, con Kulenovic che approfitta dell’erroraccio di Okoye in uscita e con il piatto destro insacca in rete. Nel finale l’Udinese va vicina la gol del pareggio, con una girata al limite di Ekkelenkamp che esce di un niente.
Tre punti che permettono al Torino di staccarsi dalle parti basse della classifica, salendo a quota 7 punti. Battuta d’arresto per l’Udinese, che resta ferma a 4. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 16
Lazio – 16
Roma – 14
Cagliari – 13
Milan – 12
Juventus – 11
Como – 11
Napoli – 10
Frosinone – 10
Atalanta – 9
Sassuolo – 8
Torino – 7
Lecce – 6
Bologna – 5
Udinese – 4
Monza – 4
Genoa – 4
Parma – 4
Fiorentina – 4
Venezia – 0