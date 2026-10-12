Palermo, settore giovanile e femminile: Under 17 travolgente contro l’Arezzo, pari per Primavera e Women. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 12, 2026
chiappara palermo women femminile

Weekend ricco di impegni per le formazioni del settore giovanile e femminile del Palermo, protagoniste nei rispettivi campionati nazionali. Il bilancio delle cinque gare disputate dalle squadre rosanero è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. A prendersi la copertina è l’Under 17 maschile, capace di imporsi con un netto 5-1 sull’Arezzo, mentre la Primavera e la prima squadra femminile conquistano un punto nelle rispettive trasferte contro Frosinone e Lecce. Sconfitte, invece, per Under 16 e Under 15, entrambe impegnate contro il Catanzaro.

La prestazione più convincente arriva dall’Under 17 maschile, che nella quinta giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B supera l’Arezzo con un largo 5-1. Cinque reti firmate da altrettanti giocatori: Profeta, Castiglione, Pecoraro, Di Fede e Selvaggio. Un successo importante per la formazione rosanero, che trova la via del gol con diversi protagonisti e chiude la sfida con quattro reti di vantaggio.


Termina invece senza gol la trasferta della Primavera, impegnata sul campo del Frosinone nella quarta giornata del Girone B del campionato Primavera 2. Lo 0-0 permette ai giovani rosanero di conquistare un punto lontano da casa, al termine di un incontro nel quale nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete.

Un pareggio arriva anche dalla prima squadra femminile, che inaugura il proprio percorso nel campionato di Serie C Femminile, Girone D, con l’1-1 sul campo del Lecce Women. A firmare la rete del Palermo Women è Di Salvo, protagonista del primo gol rosanero nella nuova stagione. Le due formazioni si dividono così la posta in palio nella giornata inaugurale del torneo.

Più complicato il turno dell’Under 16 maschile, sconfitta per 5-1 dal Catanzaro nella quinta giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. L’unica rete del Palermo porta la firma di Di Simone, in una partita nella quale la formazione calabrese riesce a imporsi con un margine netto.

Sconfitta di misura, infine, per l’Under 15 maschile, che cede 3-2 al Catanzaro nella quinta giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B. Non bastano ai rosanero le marcature di Lo Verso e Aiello per evitare il successo degli ospiti.

Palermo, tutti i risultati del settore giovanile e femminile

Competizione Partita Risultato
Serie C Femminile, Girone D – 1ª giornata Lecce Women-Palermo Women 1-1
Primavera 2, Girone B – 4ª giornata Frosinone-Palermo 0-0
Under 17, Girone C – 5ª giornata Palermo-Arezzo 5-1
Under 16, Girone C – 5ª giornata Palermo-Catanzaro 1-5
Under 15, Girone C – 5ª giornata Palermo-Catanzaro 2-3

Marcatori rosanero: Di Salvo (Palermo Women); Profeta, Castiglione, Pecoraro, Di Fede e Selvaggio (Under 17); Di Simone (Under 16); Lo Verso e Aiello (Under 15).

Il fine settimana si chiude dunque con risultati differenti per le formazioni del vivaio e del settore femminile del Palermo. Spicca la larga vittoria dell’Under 17 contro l’Arezzo, mentre Primavera e Women muovono la classifica grazie ai pareggi esterni. Per Under 16 e Under 15, invece, arrivano due sconfitte contro il Catanzaro, con l’obiettivo di tornare a conquistare punti nei prossimi appuntamenti.

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