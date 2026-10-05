Palermo C5, spettacolare 5-5 contro l’Oratorio San Vincenzo

Una partita ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e gol a ripetizione: si è conclusa con un pirotecnico 5-5 la sfida tra l’Oratorio San Vincenzo e il Palermo Calcio a5.

Un risultato che premia la determinazione dei rosanero, capaci di recuperare più volte lo svantaggio contro una formazione giovane e ben organizzata guidata da mister Cicero.





Primo Tempo:

L’avvio sorride agli ospiti, che approfittano di un Palermo contratto e trovano subito il doppio vantaggio.

Russo apre le marcature, mentre Di Matteo firma il raddoppio, indirizzando il match nei primi minuti.

La reazione rosanero non tarda ad arrivare. Il Palermo prende progressivamente il controllo del gioco e costruisce numerose occasioni, trovando però sulla propria strada un super Lo Cascio, protagonista di una serie di interventi decisivi.

A rompere il muro ci pensa Giannola, che accorcia le distanze e riaccende le speranze.

L’Oratorio, tuttavia, non si lascia intimorire e continua a colpire con grande efficacia.

Prima Giuliano e poi Catanzaro riportano il divario su tre reti, portando il punteggio sul 4-1 e dando l’impressione di avere la partita saldamente in mano.

Nel finale della prima frazione, però, il Palermo cambia volto. Una splendida azione corale tra Giannola e Di Maria permette a quest’ultimo di realizzare il 4-2.

Poco dopo Musso, che in precedenza aveva fallito un tiro libero, si riscatta trasformando una nuova occasione dai dieci metri e fissando il punteggio sul 4-3 all’intervallo.

Secondo Tempo:

Nella ripresa i ritmi si abbassano leggermente, ma sono i rosanero a fare la partita. Il Palermo mantiene il possesso del pallone, crea diverse opportunità e sfiora ripetutamente il pareggio, sprecando anche alcune clamorose occasioni a pochi passi dalla porta.

Il meritato 4-4 arriva in maniera fortunosa: un tentativo di Musso viene deviato involontariamente da Orlando, che beffa il portiere avversario e ristabilisce l’equilibrio.

L’euforia del pareggio dura però pochissimo. L’Oratorio San Vincenzo reagisce immediatamente e torna avanti grazie a Giuliano, bravo ad approfittare di un errore in fase di impostazione di Musso per battere Scavo e firmare il nuovo sorpasso.

Quando la sconfitta sembra ormai vicina, il Palermo trova ancora la forza di rialzarsi. A due minuti dal termine una splendida iniziativa personale di Daricca spacca la difesa avversaria: il pivot rosanero serve un pallone perfetto sul secondo palo, dove Giannola si fa trovare pronto e realizza il definitivo 5-5.

Un pareggio spettacolare che racconta la determinazione del Palermo, capace di non arrendersi mai nonostante un avvio complicato e un passivo pesante.