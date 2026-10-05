Palermo Futsal Club, a testa alta contro la capolista: sconfitta tra gli applausi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
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Grande prestazione da parte del Palermo Futsal Club, che esce sconfitto tra le mura amiche nella gara contro la capolista Nicosia con il risultato di 4-5. Ad andare in rete per i rosanero Baucina, autore di una doppietta, Fiorentino e Louati.
Primo tempo

La prima frazione di gioco si apre con il forte pressing dei rosanero guidati da mister Gentile. Proprio da una pressione offensiva di Novara nasce il vantaggio del Palermo, firmato dal numero 10 Mondher Louati, che torna al gol dopo un lungo digiuno.


I rosanero continuano ad attaccare e sfiorano più volte la seconda rete, soprattutto dopo l’ingresso in campo di Chinnici. Il Nicosia, però, si dimostra una squadra molto cinica e chiude il primo tempo sul risultato di 1-3 grazie alle reti di Erpen, Araujo e Furno.

Secondo tempo

La seconda frazione evidenzia inizialmente un Palermo più timido, con il Nicosia che guadagna sempre più campo. Come già accaduto nel corso di queste prime giornate, i rosanero si scuotono soprattutto nel finale, ma prima subiscono altre due reti firmate da Lavenia ed Erpen.

Sul risultato di 1-5, il Palermo cambia marcia, inizia a dominare e rientra in partita grazie al calcio di rigore trasformato da Baucina.

Gli ultimi cinque minuti sono di fuoco: i rosanero mettono alle corde la capolista e accorciano ulteriormente le distanze, prima con Fiorentino e poi ancora con Baucina. Soltanto il palo colpito da Novara e un grande intervento del portiere avversario negano alla squadra di mister Gentile la possibilità di conquistare un punto.

Al triplice fischio il risultato finale è di 4-5 in favore del Nicosia, con i ragazzi rosanero che escono dal campo tra gli applausi dei propri tifosi per la grande prestazione offerta.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre, in trasferta contro i cugini del Palermo Calcio a 5, per il secondo turno di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle ore 18:15.

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